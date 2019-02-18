"Türkiye, daha kaliteli pamuk üretmeli"

İZMİR (AA) - Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, tekstil ve hazır giyim sektörünün hammadde ithal etmek zorunda kaldığını belirterek, "Çözüm için Türkiye'nin daha kaliteli yerli pamuk üretmesi gerekir." ifadesini kullandı.

Balçık yaptığı yazılı açıklamada, konsey tarafından hazırlanan "2018 Pamuk Sektör Raporu"nun ilgili makamlara sunulduğunu vurguladı.

TÜİK tahminlerine göre, Türkiye'de 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk üretildiğini, kendi tahminlerine göre ise bu rakamın 2 milyon 200 bin ton civarında olduğunu bildirdi.

Pamuk fiyatlarının maliyetlerin gerisinde kaldığını ifade eden Balçık, şunları kaydetti:

"Türkiye sürdürülebilirlik için daha ucuza, daha kaliteli pamuk üretmek zorundadır. Ayrıca bu sadece tarımsal hasıla ve katma değeri arttırmak için değil, aynı zamanda 19 milyar dolarlık katkısı ve yüksek istihdamıyla ülkemizin en büyük sosyo-ekonomik öneme sahip sektörü olan tekstil ve hazır giyim sanayilerimiz için de gereklidir. Yüzde 60'ın üzerindeki oranla pamuğa bağlı bulunan tekstil ve hazır giyim sanayilerimiz, yerli üretim miktar ve kalite olarak taleplerin tamamını karşılayamadığı için ithalat yapmak zorunda kalmaktadır. Bu zorunluk sonucunda maliyetler artmakta ve küresel rekabet gücü zayıflamaktadır. Çözüm için Türkiye'nin daha kaliteli yerli pamuk üretmesi gerekir. Türkiye köklü geçmişe sahip bir pamuk ülkesi olarak bunun için gerekli alt ve üst yapıya sahiptir." "

Balçık, Türkiye'nin bu potansiyeli kullanabilmesi için pamuk desteğinin gelecek yıl en az 1 lira olmasını, mazot desteğinin yüzde 50 oranında artırılmasını, desteklerin önceden duyurulması ve en az 3 yıllık dönemler halinde sürdürülmesini önerdi.

Lisanslı depoculuğun hızla yaygınlaştırılması gerektiğine dikkati çeken Balçık, makinalı pamuk hasadına ilişkin yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve bu hizmette KDV oranının yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini de kaydetti.



