Türkiye'de 3,5 milyon kişi yalnız yaşıyor

ANKARA (AA) - ZEYNEP AKYIL - Türkiye'de tek kişilik hane halkı oranı son yıllarda artış gösterirken, yalnız yaşayan kişi sayısı geçen yıl itibarıyla 3,5 milyona ulaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın aynı adreste yaşayan toplulukları ifade eden "hane halkı" sayısı geçen yıl itibarıyla 22 milyon 676 bin 186 olarak belirlendi. Bu sayı 2016'da 22 milyon 206 bin 776 seviyesindeydi.

Geçen yıl yalnız ebeveyn ve en az bir çocuğun bulunduğu çekirdek aileden meydana gelen hane halkı sayısı 14 milyon 993 bin 563'ü bulurken, bu grup toplam nüfusun yüzde 19'unu oluşturdu.

Bunun 9 milyon 853 bin 456'sı eşlerin ve çocukların, 3 milyon 212 bin 759'ı sadece eşlerin, 1 milyon 927 bin 348'i yalnız ebeveyn ve çocukların yaşadığı çekirdek aileler olarak kayıtlara geçti.

Çekirdek ailelerde anne ve çocukların bulunduğu hane halkı sayısı 1 milyon 520 bin 53, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile sayısı da 407 bin 295 olarak belirlendi.

Tek çekirdek ailelerden oluşan hane halklarının oranı geçen yıl yüzde 66,1 olarak kaydedilirken, bu gruptaki hane halkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 72,8 ile Kayseri oldu.

Türkiye genelinde geniş ailelerden oluşan hane halkları sayısı 3 milyon 623 bin 935, çekirdek ailesi bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı sayısı da 567 bin 540 olarak hesaplandı.

- En çok Tuncelililer yalnız yaşamayı tercih etti

Öte yandan Türkiye'de yalnız yaşayanlar nüfusun yüzde 4,3'ünü oluşturdu. Tek kişilik hane halkı sayısı geçen yıl 3 milyon 491 bin 148 olarak kayıtlara geçerken, toplam hane halkı içindeki oranı yıllar itibarıyla artış göstererek yüzde 15,4'e ulaştı. Bu oran 2016'da yüzde 14,9, 2015'te yüzde 14,4, 2014 yılında da yüzde 13,9 düzeyindeydi.

Yaşamını yalnız sürdürenlerin 662 bin 69'u İstanbul'da, 255 bin 205'i Ankara'da, 247 bin 729'u İzmir'de, 125 bin 397'si Antalya'da, 117 bin 340'ı Bursa'da ikamet ediyor.

Diğer taraftan tek kişilik hane halkı oranı en yüksek il yüzde 26,1 ile Tunceli'de görülürken, bu ili yüzde 23,7 ile Giresun, yüzde 23,2 ile Eskişehir ve Çankırı takip etti. Tek kişilik hane halkı oranı en düşük il ise yüzde 9,1 ile Diyarbakır oldu.