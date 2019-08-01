Türkiye'de 5 ofis birden açtı!

Dünyanın önde gelen lojistik şirketlerinden Cargo Partner, Haziran 2018'de Türkiye'de şirket kurarak ilk ofisini İstanbul'da açtı. Hemen ardından Mersin, Bursa ve İzmir ofisleri hizmete girdi. Son olarak temmuz ayında Gaziantep'e yatırım yapıldı. Cargo Partner Türkiye Genel Müdürü Kürşad Tanrıverdi, “Türkiye pazarına girdiğimiz ilk 6 ayda, çok yüksek bir performans gösterdik ve 2 yıllık büyüme hedefimizi kısa sürede tamamladık” dedi.



Ankara ve Antalya ofisleri geliyor



Avusturya merkezli Cargo Partner, dünya çapında 34 ülkede 140’tan fazla ofisi ile lojistik hizmeti veriyor. Şirketin Avrupa genelinde toplamda 250 bin metrekare kapalı alan sahip depolama alanı bulunuyor. Ekonomik göstergelerin çok da iyi gitmediği bir dönemde Cargo Partner’ı Türkiye’de yatırıma ikna ettiklerini belirten Kürşad Tanrıverdi, “Haziran 2018’de İstanbul’da ve Mersin’de ofis açtık. Kısa süre sonra Bursa ve hemen ardından İzmir ofisini açtık. 2 yıllık büyüme hedefimizi 6 ayda aştık. Bu durum Avusturya’daki merkezimin Türkiye pazarına yönelik yatırım iştahını artırdı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Gaziantep’e yatırım yaptık. 2020 yılında ise Ankara ve Antalya ofislerini açmayı planlıyoruz” dedi.



Yazılımları ‘Spot’ ile rekabet gücü sağlıyor



Tanrıverdi, Cargo Partner Türkiye olarak hızlı büyümelerini sağlayan nedenleri ise şöyle sıraladı: “Ana kadromuz çok uzun yıllardır beraber çalışıyor ve piyasayı çok iyi tanıyor. Ayrıca müşterilerimizin sadece taşıma işini yapmıyoruz onlara tedarik zinciri yönetimi hizmeti sunuyoruz. Yani biz sadece limandan limana taşıma yapan nakliye firması değiliz. Tedarik zincirinde müşterinin nerede ihtiyacı varsa oraya gidiyoruz. Öte yandan Cargo Partner'ın dünyada kendi geliştirdiği Spot isimli büyük bir yazılım teknolojisi var. Bu yazılım müşterinin talepleri doğrultusunda flexible olabiliyor. Bu da bizi rekabette öne çıkarıyor.”



İstanbul ve Adnan Menderes’e ofis



Dünya çapındaki volümünün yüzde 60’ını havayolu taşımacılığından sağlayan Cargo Partner, Türkiye'de ise yüzde 70 denizyolunda faaliyet gösteriyor. Ancak şirket Türkiye’de de IATA belgesi için başvurdu ve onay aldı. Hava yolunda atağa geçeceklerini belirten Tanrıverdi, "İstanbul Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda aynı anda ofis açacağız. Şu anda aylık yaklaşık 2 bin TEU’luk hacmimiz var ki, bu hemen hemen 10-15 yıllık bir firmanın hacmine denk geliyor. Cargo Partner olarak, Türkiye’den ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Afrika’ya taşıma yapıyoruz. Bu yılı 23 bin TEU ile bitirmeyi hedefliyoruz. Havayolunda ayda 400 ton taşımasına başlayacağız, yani yılda yaklaşık 5 bin ton taşıma hedefliyoruz. Karayolunda ise ayda 100'den fazla araç yüklüyoruz” diye konuştu.



TAYSAD OSB yakınına depo açacak



Depo yatırımını da gündeme aldıklarını ifade eden Kürşad Tanrıverdi, "2020 yılının eylül ayından itibaren Gebze tarafında Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) OSB'ye yakın 10 bin metrekarelik antrepoda kontrat lojistik hizmeti vermeyi planlıyoruz. Ana amacımız müşterilerimizin tedarik zincirinin tamamını yürütebilmek. Etiketleme, dağıtım, elleçleme hatta ihracat dahil tüm süreçleri buradan yöneteceğiz” dedi.



Nijeryalı şirket, Türkiye’ye Cargo Partner ile girecek



Nijeryalı çok büyük bir gıda grubunun önemli bir işini aldıklarını açıklayan Kürşad Tanrıverdi, “Türkiye’ye kaju ve susam ihracatına hazırlanan Nijeryalı şirketin yıllık 3 bin konteynırlık aşıma işini aldık. Mersin’de depolama hizmeti de vereceğimiz bu firmanın ürünlerinin Türkiye’deki nihai alıcıya dağıtımını da biz yapacağız” dedi.