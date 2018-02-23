Türkiye'de başka sektörlere de girmeyi planlıyoruz

KUVEYT (AA)- Kuveyt Finance House (KFH) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hamad Abdulmohsen Al Marzoug, banka olarak stratejilerinin, Türkiye'deki varlıklarını daha da büyütebilmek olduğunu, aynı zamanda başka sektörlere de girmeyi planladıklarını bildirdi.

Al Marzoug, Limak Holding'in Kuveyt Uluslararası Havalimanı yeni terminal binası inşaatı için düzenlenen finansman anlaşmasının ardından Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk şirketlerine finansman sağlamanın kendileri açısından önemli olduğunu ifade eden Al Marzoug, Türk ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini ve Türkiye'ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.



- "Sağlık ve eğitimi aramızda görüşüyoruz"



Al Marzoug, bir gazetecinin, "Türkiye'deki sektörlere ve fırsatlara nasıl bakıyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Banka olarak stratejimiz, Türkiye’deki varlığımızı daha da büyütebilmek. Aynı zamanda başka sektörlere de girmeyi planlamaktayız. Şu anda sigortacılık alanında bir faaliyetimiz söz konusu. Otomotiv leasingi konusunda da etkinlik gösteriyoruz. Türkiye'nin ekonomik görünümü açısından değerlendirme yapacak olursak; bu yönde iyimser bir bakış açısına sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Sağlık ve eğitim konusunu ise aramızda görüşüyoruz. Bizim İslami bir banka olarak finanse edebileceğimiz alanlar... Sektör açısından oldukça iyi gelişmeler var. Bu iki alanda fırsatları değerlendirmeyi planlıyoruz."



- "Almanya’da büyümeyi, diğer Avrupa ülkelerine de yayılmayı düşünüyoruz"



KFH Yönetim Kurulu Başkanı ve Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Al Marzoug, Kuveyt Türk’te yüzde 64’lük paya sahip olduklarını ve 14 milyar dolarlık bir aktiflerinin bulunduğunu ifade ederek, İstanbul’da üçüncü köprünün finansmanına da katıldıklarını bildirdi.

Al Marzoug, devamla şunları kaydetti:

"Türkiye’de yatırımlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Almanya’da Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak 4 şubemiz var. Buradaki amacımız, orada yaşayan Müslüman halka hizmet verebilmek. Aynı zamanda biz kendimize, ahlaki değerleri önde tutan bankacılık yapan bir grup olarak bakıyoruz. Bu nedenle Müslümanlarla birlikte Müslüman olmayanlara da hizmet etmekteyiz. Almanya’daki iştirakimiz diğer Avrupa ülkelerine açılmak için bir nevi pasaport görevi görüyor. Banka, şu ana kadar verimli bir performans sergiledi. Almanya’da büyümeyi, aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerine de yayılmayı düşünüyoruz."