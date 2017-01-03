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Türkiye'de dünyaya örnek bir ekonomi gazeteciliği var

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahcıvan EGD gecesinde yaptığı konuşmada "Türkiye'de dünyaya örnek bir ekonomi gazeteciliği var" dedi.

Türkiye'de dünyaya örnek bir ekonomi gazeteciliği var

Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel "Yılbaşı Buluşması"nın 12'ncisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi.
EGD üyeleri, siyaset ve iş dünyasından isimlerin bir araya geldiği etkinlik, terör ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte konuşan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise söz konusu etkinlik ile her yıl EGD'nin, ekonominin önemli noktalarında bulunan isimleri bir araya getirdiğini, ekonomi gazeteciliğinin hangi koşullardan bugüne geldiğine şahitlik ettiğini söyledi.
Bahçıvan, "Rahmetli babam döneminden beri bu alandaki çok kıymetli dostların içindeyim. Gazetelerde neredeyse birkaç santimlik ekonomi haberleri okuyabiliyorken, bugün çok şükür Türkiyemizde sayfalar dolusu ve dünyaya örnek olan bir ekonomi gazeteciliği gerçeği var. Hem kendi sektörleri hem de ülke ve dünyadaki bütün sıkıntılara rağmen işlerini severek ve saygı duyarak yapan, bu işi bu noktaya getiren tüm değerli dostları canı gönülden kutluyorum." şeklinde konuştu.
Ekonomi gazeteciliğinin gelecek yıllarda da Türkiye ekonomisine rehberlik edecek kıymetli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade eden Bahçıvan, gelecek yılın 2016'dan daha fazla huzur, barış, mutluluk ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. 
 
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Erdal BahçıvanEGD
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