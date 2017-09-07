Türkiye'de etkinliğini artırmayı hedefliyor

ANKARA (AA) - Nuran Erkul - ABD merkezli General Electric'in (GE) iştiraki Baker Hughes'un (BHGE) Ortadoğu, Türkiye ve Hindistan Bölgesi Başkanı Rami Qasem, Türkiye'nin 2023 Vizyonu doğrultusundaki Milli Enerji Stratejisi'ne destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz Türkiye'yi uzun dönemli bir partner olarak görüyoruz. BHGE, Türkiye'de Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) gibi önemli projelerde yer aldı ve TANAP'ın ikinci fazı için de destek vermeye hazır. Ayrıca, Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik aramaları da gelecekte destekleyeceğimiz çalışmalar arasında bulunuyor." dedi.

Qasem, GE'nin temmuzda Baker Hughes'un yüzde 62,5'lik hissesini 7,4 milyar dolara satın almasının ardından şirketin bölgedeki yeni faaliyetlerine ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

GE'nin, Baker Hughes'u satın almasıyla enerji endüstrisinde yeni bir anlayışın ortaya çıktığını anlatan Qasem, "Müşterilerimize birçok alanda çözümler sunarak şirketlerin verimliliklerini artırmalarını sağlayacağız. BHGE, petrol ve doğalgaz endüstrisinin her alanında önde gelen ekipmanları, hizmeti ve dijital çözümleri bir araya getiren ilk şirket." değerlendirmesinde bulundu.

Qasem, BHGE'nin Türkiye'de de hizmet vereceğini ifade ederek, "Silivri ve Tuz Gölü Doğalgaz Depolama tesislerindeki kapasite genişletme çalışmalarında çeşitli alanlarda uzmanlığımızı güçlendirebiliriz." diye konuştu.

"Sismik çalışmaları destekliyoruz"

Qasem, Baker Hughes'un daha önce Karadeniz'de, GE'nin de Akdeniz'de sismik araştırmalarda yer aldığını hatırlattı.

Türkiye'yi uzun dönemli bir partner olarak gördüklerini belirten Qasem,"BHGE, Türkiye'de TANAP gibi önemli projelerde yer aldı ve TANAP'ın ikinci fazı için de destek vermeye hazır. Ayrıca, Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik aramalar da gelecekte destekleyeceğimiz çalışmalar arasında bulunuyor. 2023 Vizyonu ve Milli Enerji Stratejisi kapsamında, Türkiye'nin enerji çeşitliliği, sürdürülebilirlik ve enerji bağımsızlığındaki hedeflerini gerçekleştirmesi için desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.