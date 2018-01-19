Türkiye'de geçen yıl 1,4 milyon konut satıldı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde 2017'de satılan konut sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,1 artarak 1 milyon 409 bin 314 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2017'ye ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 konut, satış sonucu el değiştirdi. Konut satışları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,1 artış gösterdi.



Konut satışlarında İstanbul 238 bin 383 konut ile en yüksek paya (yüzde 16,9) sahip oldu. İstanbul'u 150 bin 561 konut satışıyla (yüzde 10,7) Ankara, 84 bin 184 konut satışıyla (yüzde 6) İzmir izledi.



Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 124 konutla Hakkari oldu. Türkiye genelinde geçen yıl satılan konutların 473 bin 99'u ipotekli, 936 bin 215'i ise diğer satış türünde gerçekleşti.



- Yabancılara konut satışı arttı



Yabancılara yapılan konut satışları geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 22,2 artarak 22 bin 234 oldu. Yabancılara konut satışında ilk sırayı 8 bin 182 konutla İstanbul aldı. İstanbul'u 4 bin 707 konutla Antalya, bin 474 konutla Bursa ve bin 79 konutla Yalova izledi.



Irak vatandaşları 2017'de Türkiye'den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak'ı 3 bin 345 konutla Suudi Arabistan, bin 691 konutla Kuveyt, bin 331 konutla Rusya ve bin 78 konutla Afganistan vatandaşları takip etti.

Türkiye genelinde geçen yıl erkekler yüzde 59,4 payla 837 bin 928, kadınlar yüzde 29,1 payla 409 bin 453 konut sahibi olurken, 29 bin 178 konut (yüzde 2,1) kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı.

İstanbul 64 bin 147 konut satışıyla (yüzde 15,7) Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 137 bin 67 konut da erkekler tarafından alındı. Kentte kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı ise 7 bin 162 olarak kayıtlara geçti. Ardahan 29 konutla kadınlara, Hakkari de 89 konutla erkeklere en az satışın gerçekleştiği iller olarak belirlendi.



- Aralıkta 132 bin 972 konut satıldı



Konut satışları geçen yılın aralık ayında, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 8,3 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,8 azalarak 132 bin 972 oldu. Aralıkta konut satışlarında ilk sırayı 22 bin 932 konutla (yüzde 17,2) İstanbul alırken, bunu 12 bin 868 konut satışıyla (yüzde 9,7) Ankara, 8 bin 305 konut satışıyla (yüzde 6,2) İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller 11 konutla Hakkari, Ardahan ve 52 konutla Bayburt oldu.



- İpotekli satışlar



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 azalarak 34 bin 29'a geriledi.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 25,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlardan İstanbul 6 bin 516 konut satışı ve yüzde 19,1 pay aldı. Toplam konut satışlarında ipotekli satış payının en yüksek olduğu ilin yüzde 45,5 ile Ardahan olduğu görüldü.



Türkiye genelinde aralıkta diğer satış türleri sonucunda el değiştiren konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 98 bin 943 oldu.



Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 416 konut satışı ve yüzde 16,6 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 71,6 oldu. Ankara 9 bin 101 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 6 bin 61 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 6 konutla Ardahan olarak belirlendi.



- 66 bin 661 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı, geçen yılın aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azalarak 66 bin 661 olarak tespit edildi.



Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,1 olarak belirlendi. İlk satışlarda İstanbul 11 bin 512 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17,3) sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 119 konut satışıyla Ankara ve 3 bin 885 konut satışıyla İzmir izledi.



İkinci el konut satışları aralıkta 2016'nın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 66 bin 311 olarak gerçekleşti.



İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 420 konut satışı ve yüzde 17,2 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 49,8 oldu. Ankara'da 7 bin 749, İzmir'de 4 bin 420 ikinci el konut satıldı.



Aralıkta yabancılara 2 bin 164 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, söz konusu ayda ilk sırayı 802 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u 378 konut satışıyla Antalya, 188 satışla Bursa ve 141 satışla Yalova izledi. Bu ayda Irak vatandaşları Türkiye'den 418 konut satın alırken, Irak'ı 271 konutla Suudi Arabistan, 151 konutla Kuveyt ve 129 konutla Rusya vatandaşları takip etti.

