Türkiye'de geçen yıl 72 bin 167 kurs düzenlendi

ANKARA (AA) - Türkiye'de yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2016'da düzenlenen kurs sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 72 bin 167'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması"nı yayımladı.

Araştırma kapsamında bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsamında 72 bin 167 kurs düzenlendi. Bu kurslara katılanların sayısı 7 milyon 611 bin 505, bitirenlerin sayısı ise 7 milyon 425 bin 138 kişi oldu.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2016'da kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2015'e göre yüzde 1,5 arttı.

Geçen yıl kursların yüzde 49'u bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, yüzde 25,7'si belediyeler, yüzde 17,6'sı vakıf ve dernekler, yüzde 7,7'si ise diğer kurum/kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi.

2015 yılında düzenlenen kurslarda eğitimi tamamlayanların oranı yüzde 96,8 olurken, söz konusu oran geçen yıl yüzde 97,6'ya yükseldi.

- En fazla eğitim faaliyeti İstanbul'da düzenlendi

İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında, en fazla kurs 22 bin 349 ile İstanbul, 7 bin 660 ile Ankara, 3 bin 506 ile İzmir, 2 bin 457 ile Antalya, bin 682 ile Eskişehir ve bin 396 ile Gaziantep'te düzenlendi. En az kurs düzenlenen iller ise 65 kurs ile Bayburt, 67 kurs ile Gümüşhane ve 101 kurs ile Ardahan oldu. İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısında 1 milyon 456 bin 722 ile İstanbul, 1 milyon 326 bin 93 ile Ankara, 259 bin 57 ile İzmir ve 256 bin 982 ile Antalya ilk sıralarda yer aldı.

Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika/katılım belgesi, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar ile belediyeler tarafından verildi.

- En fazla kurs hizmetler alanında

Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2015'te sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında düzenlenen kursların oranı yüzde 15,8'den, 2016'da yüzde 24,1'e yükseldi. Hizmetler alanındaki kursların oranı 2015 yılında yüzde 33'ten 2016'da yüzde 25,6'ya, eğitim alanındaki kursların oranı yüzde 4,7'den yüzde 1,9'a, mühendislik, imalat ve inşaat alanındaki kursların oranı ise yüzde 9,1'den yüzde 6,3'e düştü.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında bitiren kursiyer sayısı artarken, eğitici sayısı da 2015'e göre yüzde 19,1 artarak 227 bin 348 kişi oldu. Eğitim faaliyetlerinde en fazla eğitici yüzde 25 ile sağlık ve refah alanında, yüzde 24,5 ile hizmetler alanında ve yüzde 15 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında alanında görev aldı.

FOET'e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde bitiren kursiyer sayısına bakıldığında bitiren kursiyerlerin yüzde 35,5'i sağlık ve refah alanında, yüzde 21,7'si hizmetler alanında ve yüzde 14,3'ü sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında yaygın eğitim faaliyetini tamamladı.