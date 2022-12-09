Türkiye'de İş Dünyası Dijital Ekonomiyi masaya yatırdı

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayınlanan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yeni sayısı okuyucularıyla ve iş dünyasıyla buluştu. Derginin yeni sayısıyla eş zamanlı olarak ‘Dijital Ekonomi Zirvesi’ de düzenlendi.

Dün (6 Aralık) Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nde (BTM) düzenlenen programda dijitalleşen ekonomi konusu “Ticarileşmeyi Bekleyen Fikirler ve Başarı Hikâyeleri”, ‘’Kripto Para Borsaları Piyasa İçin Ne Değer Üretmeli?”, “E-Ticaret ve E-İhracattan E-Hayata”, “Dijital Dünyasının Çözüm Ortakları” başlıklı panellerle ele alındı. Her panelde alanında uzman 5 ayrı isim ve bir moderatör yer alırken, gündeme dair çok önemli açıklamalar yapıldı.

İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ PANELLERDE YER ALDI

İlk panelin moderatörlüğünü Dijimod Kurucu Doğukan Kılıç üstlenirken, konuşmacılar şu şekildeydi; TAMPF Başkanı Alp Özpamukçu, Arche Robotics Kurucusu Koray Aydoğdu, Phoenix Energy Kurucusu Yusuf Furkan Ergür, Glocalzone Kurucusu Doğan Turan ve Varmı APP Kurucu&CEO’su Halil İbrahim Yüksel. İkinci panelde ise moderatörlük koltuğuna BLM Bilişim Genel Müdürü Levent Karadağ oturdu. Konuşmacılar ise şöyleydi; Kriptomeda Kurucusu Eray Dengiz, Gate TR Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Didem Gülyuva, OKX Türkiye Pazarlama Direktörü Ahmet Onur Yeygün, Phemex Türkiye Pazarlama Yöneticisi Tuğçe Düzen, Kripto Para Uzmanı Oytun Es.

Üçüncü panelde ise Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdür Canan Erarslan moderatör koltuğundaydı. Erarslan’ın konuşmacıları ise şöyleydi; Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu, Tempo BPO CEO’su Taylan Akalın, E-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, Envoyo COO İpek Güler. Dördüncü ve son panelde ise moderatör koltuğuna İdeasoft CEO’su Seyhun Özkara oturdu. Konuşmacılar ise şu şekildeydi; WOOTR Genel Müdürü A. Buğra Gökağaçlı, Workhy & Mükellef Co-Founder / CEO Kenan Açıkelli, WeBee Kurucusu Özgür Zan, Navlungo CEO’su İsa Korkmaz, Servissepeti Kurucusu Barış İşlek.

Paneller haricinde sunumlar da yapılan zirvede, Kuantum Araştırma Kurucusu Volkan Kılıç “Dijitalleşmenin Ekonomiye Etkisi” başlıklı bir sunum gerçekleştirirken, İhlas Dijital Varlıkları Reklam Genel Müdürü Volkan Ormanlı da “Dijitalleşmenin Markalaşmaya Etkisi” başlıklı bir sunuma imza attı.

Derginin yeni sayısının toplantısı ve ‘Dijital Ekonomi Zirvesi’ programı, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak’ın konuşmasıyla başladı. Dijitalleşmeyen ekonomilerin geleceğinin olmadığını dile getirerek konuşan Toprak; “Derginin yeni sayısında dijitalleşmeyle, teknolojiyle alakalı konular yer alıyor. İş dünyası ile start-up’ları buluşturan bir misyon üstlendik. Bu köprüyü kurmanın Türkiye ekonomisi adına önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. İş dünyasının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Dijital olmayan ekonomiler gelecekte olmayacak. Bunun farkındalığını sağlamalıyız. Hayatın her alanında dijitalleşebilirsek farklı bir kulvara girmiş olacağız. İş dünyası dergimize sahip çıktı, iş dünyasında bir boşluğu dergimizle doldurduk” dedi.

Celal Toprak’tan sonra kürsüye çıkan ev sahibi BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da, dönüşüm ve gelecek konularına yönelik konuştu ve şunları söyledi; “Bir derginin lansmanından hemen sonra dönüşüm ve gelecek temalı bir etkinlik yapması ve ev sahipliğinide bizim yapmamız bizim için çok anlamlı. Bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin ortamında girişimcilerimiz ve yatırımcılarımızla sizlerinde tanışmasını, burada yapılan faaliyetlere derinlemesine bakılmasını çok önemli buluyorum. Özellikle bugünkü buluşmanın teması olan dönüşümü bizzat yerinde deneyimleyebileceksiniz. Bu kapsamda dergi ekibini kutluyorum.”

“DİJİTALLEŞME BÜYÜK BİR FIRSAT VE İMKAN”

Açılış konuşmaları kapsamında söz alan Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gürkan da yürüttükleri ‘Beni Hafife Alma’ projesiyle ilgili şöyle konuştu; “Dijital dönüşüm Türkiye’nin ve dünyanın en önemli işlerinden biri. Benim aslında unvan olarak birkaç şapkam var. Bunlardan biri ‘Beni Hafife Alma’ projesi. Bir diğer şapkam ise URAK. Aslında bugün işlenen konu iki yapıyla da örtüşüyor. Bir toplumun gelişebilmesi, zenginleşebilmesi ve üreten bir toplum olarak donanımlı hale gelebilmesi için en alttaki ve en üstteki kıymetin buluşmaya ihtiyacı var. Yani yukarıdaki entelektüel bilgiyle aşağıdaki kadim kültürün birleşmesine ihtiyaç var. ‘Beni Hafife Alma’ projesi de ben varım ve bu ülkeye değer katıyorum diyen her bir ferdin ben varım kimliğini ortaya koymayı amaçlıyor. Çalışmalarını da bu minvalde yürütüyor.”

Derginin ilk prezantasyonunda da var olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Yapımcı ve yönetmen İsrafil Kuralay, dijitalleşmeyle ilgili şunları söyledi; Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin kuruluş aşamasında görev yapma imkânım oldu. İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevindeyken zaman zaman burada etkinlik yapma fırsatı bulduk. Bugün aranıza yapımcı ve yönetmen sıfatım ile katıldım. 14’üncü sayısına ulaşan Türkiye’de İş Dünyası dergisini canı gönülden tebrik ediyorum. Derginin ilk prezantasyonunda da vardım. Dergi bugün önemli bir konu olan dijital ekonomiyi masaya yatıracak. Dijitalleşme kendi ekonomisini oluştururken diğer taraftan geleneksel ekonomilerin dijitalleşmeleri sayesinde yeni bir alan açıldı. Dijitalleşmenin büyük bir fırsat ve imkan olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da Bilgiyi Ticarileştirme merkezi dünyaya örnek bir kuruluştur.

E-TİCARET BU YIL DA PANDEMİDEKİ KADAR HIZLI BÜYÜYECEK

“E-ticaret ve E-ihracattan E-hayata” başlıklı panelde moderatörlük yapan Türkiye Gazetesi Ekonomi Müdürü Canan Eraslan, Vartabi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu’nu, E-star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan’ı, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez’i, Envoyo COO’su İpek Güler’i ve Tempo BPO CEO’su Taylan Akalın’ı sahnede modere etti. E-ticarete ve e-ihracat dair çok önemli konuların konuşulduğu panelde ayrıca bu kavramların hayatımıza nasıl dahil oldukları da ele alındı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Gonca Soyluoğlu, şunları söyledi; “E-ticaret pandemi ile birlikte ciddi bir büyüme kazandı. Eskiden e-ticaret ile alışveriş yapmayanlar bile pandemi ile birlikte e-ticaret yapmayı öğrendiler. 2021 yılının rakamları 16-64 yaş arasında yüzde 76 oranında e-ticaret alışverişi yapıldığını söylüyor. Çok ciddi rakamlar, dünya zaten dijitale dönüyor ama pandemi bu süreci çok hızlandırdı. Belki 10 yılda alacağımız mesafeyi pandemiyle 1 yıl gibi bir sürede çok hızlı bir biçimde aldık. Artık her alanda e-ticaret yapabiliyoruz. Hem hizmet sağlayıcıları olarak biz bu donanıma sahibiz hem e-ticaretle ürün satan insanlar. Geçen yıl çok ciddi bir büyüme vardı. İlk 6 aylık rakamlar açıklandığında bu kadar büyümez dediğimiz pazar hala pandemi bitmemesine rağmen çok ciddi büyüdü. Şu anda ilk 6 ayın rakamı 386 milyar TL civarında. Geçen sene 3.5 milyara yakın sipariş talebi vardı. Bu sene ilk 6 ayda hedef 2,3 milyar TL. Yani bu şunu gösteriyor; bu yılda en az pandemideki kadar hızlı bir büyüme ivmesi yakalanacak”

Türkiye’nin e-ticaret kanalına çok hızlı refleks gösterdiğini altını çizen Sadem Pehlivan; “2022 yılının sonunda 3 milyon Dolarlık bir global e-ticaret pazarımız var. Bu pazarın üç yıllık bir zaman zarfı içerisinde 10 milyon Dolarlara ulaşması bekleniyor. Ülkemiz e-ticarete çok hızlı refleks gösterdi. Hatta hızlı teslimatı aşıp dünyaya ihraç etmeye başladık. Pasta çok büyük ve bizim potansiyel bir ülke olarak bu pastadan alacağımız çok büyük paylar olduğuna inanıyorum. Yıldız Holding olarak E-star Global’i kurduk. Bu şirket tamamen e-ticaret kanalına özel hizmet veren bir şirket. Pandemi sürecinde kısa süre içerinde çok hızlı büyüyerek ciddi cirolara ulaştık. 2016 Yılında e-ticaret kanalında bir şeyler oluyor dedik. Konvansiyonel olarak çok güçlüyüz, 300’den fazla markamız var ama e-ticaret alanında bir açık olduğunu gördük. Sektörde çok garip karşılandı. İnsanlarda ‘internetten çikolata mı alacağız’ yaklaşımı vardı. 2019 yılında pandemiden hemen önce bu şirketi kurarak Türkiye’deki tüm platformlarda pazar yerleride dahil olmak üzere varız. Kendi GODİVA web sitemizde de aynı şekilde operasyon yürütüyoruz. Türkiye hariç sekiz ülkede atıştırmalık ürünleri ve hassas ürünleri satmaya gayret ediyoruz” dedi.

PANDEMİ ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Pandeminin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini vurgulayan Murat Büyümez; “Pandemi sürecinde e-ticaret ciddi oranda arttı ve bu artış hala devam ediyor. Pandemi müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını değiştirdi ama aslında üreticilerin, KOBİ’lerin, esnafların aynı zamanda popüler markalarında alışkanlıklarını değiştirdi. Yani online geçiş yalnızca müşteriler tarafından gerçekleşmedi iş dünyasıda değişim yaşadı. Pandemininde etkisiyle çalışan sayımız üç kat arttı” diye konuştu.

Panelde kendilerinin e-ihracat elçileri olduklarını ve konum olarak neden İngiltere’yi seçtiklerini anlatan İpek Güler, şu şekilde konuştu; “Biz bir e-ihracat elçisiyiz. İlk hedef pazarımızı İngiltere olarak seçtik. İngiltere’yi seçmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi özel konuma sahip olmasıydı. Diğer etkenlerden biride e-ticaret kullanma oranının yüksek olması. İngiltere’de her 10 kişiden 8’i e-ticaret kullanıyor. Bununla birlikte birde Türkiye ile Serbest Ticaret anlaşmasının olması. Bu anlaşma Türk markalarını gümrük bakımından ciddi avantaj sağlıyor. Şu andaki konumlanmamız öncelikle Avrupa sonra ABD. Afrika ve Orta Doğu pazarlarını da şu an inceleme aşamasındayız. Türkiye özelinde e-ihracata özellikle son dönemde devletimizin de bu konudaki girişimleriyle ciddi bir bilinç var. Bu noktada KOBİ’lere odaklanmak gerekiyor. Bizde gücümüzü KOBİ’leri çok iyi tanımaktan alıyoruz. Yaklaşık 25 yılı aşkındır farklı sektörlerde KOBİ’lerle çalışma fırsatımız oldu. Biz aslında bir aracı platformuz ve teknolojiyi baz alıyoruz. Firmaların bu yolculukta A’dan Z’ye ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir platformuz.”

Dijital dönüşüm yolculuğuna başlayan firmalara iş ortaklığı yaptıklarını belirten Taylan Akalın da şu şekilde konuştu; “Firmaların dijital dönüşüm yolculuklarında; güvenilir, vizyoner ve yenilikçi bir iş ortağı olarak onlarla beraber yol alıyor, KOBİ’lerimiz dahil tüm şirketlere dijital dönüşüm çözümleri sunarak ülke ihracatına katkı sağlıyoruz. Tempo BPO olarak amacımız, yenilikçi yaklaşımlar ile sunduğumuz müşteri ve bilgi teknoloji hizmetlerimiz ışığında, paydaşlarımızın hayata dokunan hayaller kurmalarını sağlamak ve bu hayalleri gerçekleştirebilmeleri için yeni yollar oluşturmak. İşin e-ticaret tarafına baktığımızda operatif anlamda markalara destek oluyor ve markaların anlık büyüme ve küçülmelerinde, günlük operasyonlarında dijital ortamdaki sesi olarak hizmet veriyoruz. Birde dijital dönüşüm ofisimiz var. Bu dijital dönüşüm ofisinde e-ihracat üzerinde firmalara pazarlara girdikten sonra pazarlardaki müşteri operasyonlarını tamamlayarak destek veriyoruz. Envoyo gibi bizimde hedef pazarımız KOBİ’ler. Şu an 140 tane KOBİ’miz var ve bunları e-ticarete başlattık.”

Panellerin en sonunda da ‘Teknolojiyle Hayatımızı Kolaylaştıranlar’ ve ‘Ekonomiye Değer Katanlar’ başlığında belirlenmiş isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. İsimler şu şekilde;