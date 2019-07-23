“Türkiye'de yaklaşık 500 bin asansör var“

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye'de yaklaşık 500 bin asansör olduğunun tespit edildiğini belirterek0 bakanlık koordinasyonunda kontrollerinin yapıldığını söyledi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan asansör sektörüne yönelik test ve muayene hizmetlerinin Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) tarafından yürütülmesiyle ilgili protokol imza törenine katılan Büyükdede, önemli bir iş birliğine imza atıldığını vurguladı.



Bakanlık olarak son bir yılda asansörle ilgili çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Büyükdede, asansör teknolojisinin geliştirilmesi, üstündeki ekipmanların ve donanımlarının iyileştirilmesi konularında son derece ciddi adımlar attıklarını anlattı.



Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini, sorumluluk alanlarında bulunan sanayi ürünlerinin güvenliğini öncelikli meselelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.



"Türkiye'de yaklaşık 500 bin asansör olduğu tespit edilmiştir." diyen Büyükdede, şunları kaydetti:



"Bu kadar hızlı gelişme gösteren sektörde piyasaya arz edilerek kullanıma açılan asansörlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine ilişkin tehdit oluşturup oluşturmadığı, ilgili teknik mevzuat gereklerini karşılayıp karşılamadığı bakanlığımız koordinasyonunda kontrol edilmektedir.



Ayrıca asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalışıp çalışmadığına dair asansörün piyasaya arzından sonra yılda bir defa yaptırılmak üzere bir diğer kontrol mekanizması olan periyodik kontrol faaliyeti uygulamaya alınmıştır.



Bakanlığımızca yetkilendirilmiş 32 adet A tipi muayene kuruluşu tarafından gerçekleştirilen periyodik kontrol faaliyeti verileri bakanlığımız bünyesinde oluşturulmuş olan asansör takip sistemine girilmektedir.



Söz konusu sistemle kayıtların incelenmesinde 2015'te 203 bin, 2016'da 301 bin, 2017'de 369 bin, 2018'de de 434 bin ve 2019 yılının temmuz ayına kadar ise 251 bin asansörün periyodik kontrolünün yapıldığını aktaran Büyükdede, bu yıl 3 bin 128 denetim yapıldığını anlattı.



BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da burada hayata geçirilen Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezinin Türkiye'de ilk niteliğini taşıyan çok önemli bir merkez olacağını söyledi.



BTSO olarak her fırsatta sanayide yüksek teknoloji ve katma değer ile yerli ve milli vizyonun önemini vurguladıklarını dile getiren Uğur, "Bu amaçla çok sayıda proje yürütüyoruz.



Protokol kapsamında asansör sektöründe yapılacak çalışmalar da bizim bu amaçtaki çabalarımızı destekleyici nitelikte olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle hayata geçireceğimiz bu yatırım sayesinde asansör sektörü test hizmetlerinde dışa bağımlılığımız önemli ölçüde azalacak. Sektörde faaliyet gösteren firmalarımız ihtiyaç duydukları testleri merkezimizde yer alan laboratuvarlarda çok daha hızlı biçimde ve uygun maliyetlerle gerçekleştirebilecek." dedi.



Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.