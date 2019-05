Türkiye'de yatırımlara devam

İlter, Aliağa ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında, rafineride test aşamalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 8 milyon ton ham madde işleme hedeflerinin olduğunu vurgulayan İlter, kısa bir süre sonra rafinerinin tam kapasite çalışmaya başlayacağını aktardı.



Rafinerinin Petkim için ürettiği naftanın yanı sıra dizel, LPG, jet yakıtı, ksilen, reformat, kükürt, petrokok gibi üretimleriyle de yurt içi piyasanın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan İlter, "Tam kapasite çalışmaya başladığında her yıl cari açığın azaltılmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Aliağa'da, SOCAR Türkiye'nin şirketlerinin bulunduğu yarım adayı dünyanın sayılı kimya merkezlerinden biri haline getirmek istediklerine işaret eden İlter, şöyle konuştu:



"SOCAR, Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından. Bugüne kadar 15 milyar dolar yatırım tamamlanmış vaziyette ve bu ilk etapta 19,5 milyar dolara çıkacak. Türkiye ekonomisine güvenimiz tam. Türkiye ekonomisi zaman zaman inişli çıkışlı durumları oluyor ama son 10 yıla baktığımızda her sene ortalama yüzde 4-5 büyümüş. Önümüzdeki süreçte de bu inişli çıkışlı durumlar olacak ama kısa vadeli bakmıyoruz. Uzun vadede bu ülkeye güveniyoruz. SOCAR, Türkiye'de yatırımlarına devam edecek."



STAR Rafineride bugüne kadar İran petrolü kullanmadıklarını dile getiren İlter, Türkiye'nin uymakta yükümlü olduğu uluslararası kurallara riayet edeceklerini kaydetti.



- İkinci Petkim'in yatırım kararı



Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov da Petkim'in yılın ilk çeyreğinde satışlarının yüzde 51 artığına işaret etti.

Dünya genelinde petro-kimya ürünlerindeki fiyat baskısına rağmen satış ve karlılık rekorları kırdıklarını belirten Mammadov, sözlerini şöyle tamamladı:

"STAR Rafinerinin devreye alınması bize yeni bir petro-kimya yatırımının önünü açtı. STAR Rafineriden yıllık 1 milyon tona kadar reformat ürün çıkacak. Bu ürün de petro kimya alanında çok değerli bir ham madde. Türkiye'nin her sene çok ciddi oranda büyüyen petrol ürün ihtiyacını karşılayacak. Şu anda teknik çalışmalar devam ediyor. Yatırım kararı henüz verilmedi. Gelecek yılın ilk çeyreğinde bu kararın SOCAR tarafından verileceğini tahmin ediyoruz."