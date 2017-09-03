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Türkiye'deki sahibi mi değişiyor

Yum Brands, KFC Türkiye’yi devredecekmiş. Bu bağlamda bazı firmalarla görüşmelere de başlamış. Şu anda görüşülen firmaların adı sır gibi saklanıyor.

Türkiye'deki sahibi mi değişiyor

Fast food pazarının en önemli oyuncularından ABD menşeli KFC, 1989’da Turkent tarafından Türkiye pazarına getirilmişti. KFC’nin Türkiye’deki yönetimi 2013’te devralan Yum Brands o tarihten bu yana hızlı bir değişim sürecinden geçti. Bu süreçte organizasyon yapısı ve restoranlar yeniden yapılandırıldı. Ayrıca firma Türkiye’de 2015 itibariyle ilk kez franchise sistemini büyümeye başladı. Bu operasyon sonrasında hızlı bir büyüme sürecine giren firmanın Türkiye genelindeki şube sayısı 104’e yükseldi. Önümüzdeki beş yıl içindeki Türkiye’de 400 yeni restoran açmayı hedefliyordu.
Bu iddialı büyüme planı doğrultusunda çalışmaları sürdüren Yum Brands’ta sürpriz bir gelişme var. Girişim Editörümüz Ersan Çıplak’ın öğrendiğine göre, Yum Brands, KFC Türkiye’yi devredecekmiş. Bu bağlamda bazı firmalarla görüşmelere de başlamış. Şu anda görüşülen firmaların adı sır gibi saklanıyor. Ancak franchise sektöründe konuşulanlara göre, çok kısa sürede satış gerçekleşecekmiş. Markanın Türkiye’deki büyüme planları oldukça iddialıydı, sürpriz gelişme bu planları nasıl etkileyecek bakalım. Bekleyip göreceğiz. Para Dergisi
 

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Anahtar Kelimeler:
KFC Türkiye Satılıyor
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