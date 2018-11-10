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Türkiye'den 118 ülkeye fındık ihracı

Yılın 10 aylık döneminde 118 ülkeye 1,3 milyar dolarlık fındık satıldı

Türkiye'den 118 ülkeye fındık ihracı
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TRABZON (AA) - Türkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 118 ülkeye 1 milyar 294 milyon 259 bin dolarlık fındık ihraç edildi.
AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, yılın 10 aylık döneminde 118 ülkeye, 220 bin 193 ton fındık satıldı. Söz konusu ihracattan 1 milyar 294 milyon 259 bin dolar gelir elde edildi.
Bu dönemde en fazla ihracat 316 milyon 488 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 219 milyon 350 bin dolarla İtalya, 85 milyon 656 bin dolarla Fransa izledi.
Trabzon'dan ise ocak-ekim döneminde 64 ülkeye 82 bin 947 ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 496 milyon dolar kazanç sağlandı.
DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, fındık ihracatında Trabzon'un birinci sırada yer aldığını belirterek, "Ülkemizden 10 ayda ihraç edilen fındığın yüzde 38'i Trabzon'dan gönderildi." dedi.
Fındığın daha ziyade çikolata sanayisinde kullanıldığına işaret eden Gürdoğan, "Fındık ihracatında çikolata üretiminin yoğunlaştığı Avrupa ülkeleri başı çekiyor. Son yıllarda Trabzon'dan Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatta da artış yaşandı." diye konuştu.

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Ahmet Hamdi GürdoğanFındık IhracatıTrabzon
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