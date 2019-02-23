Türkiye'den 40 ülkeye “paketleme makinesi“ ihracatı

KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'da 30 yıldır çeşitli sektörler için paketleme makinesi imalatı yapan bir firma, ürünlerinin yüzde 80'ini Rusya, Ukrayna, Katar ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 40 ülkeye ihraç ediyor.

Merkez Karatay ilçesindeki Astim Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Mehmet Durangil firmasının bin metrekarelik fabrikasında 25 işçiyle, birçok sektöre ait paketleme makineleri üretiliyor.

Firmanın genel müdürü Mehmet Çırak, AA muhabirine, 2009 yılında dış pazara açıldıklarını, Körfez ülkelerine, Afrika, Avrupa ve Asya'ya ihracat yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır çeşitli modellerde paketleme makinesi imal ettiklerini dile getiren Çırak, şöyle konuştu:

"Fabrikamızda karoserli ve vidalı gibi modellerden oluşan paketleme makineleri üretiyoruz. Yurt içi ve dışına ciddi anlamda satışımız var. Ancak çoğunluğunu yurt dışına gönderiyoruz. Teknolojiye ayak uydurmak için Ar-Ge çalışmalarına destek veriyoruz. Son teknoloji makinelerimiz yabancı menşeli makinelere göre daha kaliteli, fonksiyonel ve uygun fiyattadır. Yarı fiyatından daha düşük diyebiliriz. Yani biz bu makineleri üreterek hem ithalatın önüne geçiyoruz hem de ihracatını yaparak ülke ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Rusya, Ukrayna, Katar, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Mali, Kuveyt ve Kazakistan gibi ülkeler başta olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz."

- "Tüm parçalarını kendimiz imal ediyoruz"

Çırak, siparişe göre istenilen sektöre ait paketleme makinesi üretebildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir işletme paketlemek istediği ürünü, örneğin şeker, makarna, bulgur, hangi sektöre ait paketleme yapacağını bize bildirdiğinde ona göre makinesini yapabiliyoruz. Tüm parçalarını kendimiz imal ediyoruz. Makinelerimize güvendiğimiz için ciddi garantiler veriyoruz. Bu da geniş olan ticaret ağımızı daha da artırıyor. Yerli tasarım yapmamız da bizi bu sektörde daha çok ön plana çıkarıyor. Önce bir makine gönderiyoruz, firma memnun kalınca birkaç tane daha almak istiyor. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Her yıl fiyatı 20 bin ile 50 bin dolar arasında değişen 300 civarında paketleme makinesini yurt dışına gönderiyoruz."