Türkiye'den iş süreçlerini hızlandıracak

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, partnerlerinin satış ve pazarlama süreçleri için ihtiyaç duyduğu tüm gereksinimleri tek bir platformda topladığı Digipartner uygulaması ile yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye, değişen pazar koşulları ve dijital dönüşüm konularında partnerleriyle birlikte hareket ediyor.

Bu iş birliklerini modern çağın gereksinimlerine cevap verecek şekilde düzenleyen Siemens Türkiye, Digipartner mobil uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Siemens’in partnerleri için kasım ayında kullanıma sunacağı yeni mobil uygulaması Digipartner uygulaması sayesinde, iş yönetim süreçlerinin tamamı kesintisiz biçimde dijital ortamda takip edilebilecek.



- Tüm iş süreçlerini kesintisiz izleme



Partnerlerle iletişim ağını çift yönlü geliştirecek olan Digipartner, yeni ve yalın satış süreçleri sayesinde zaman kullanımını efektif hale getirmekle kalmayacak, güncel stok takibi ve paylaşımı, etkin sipariş takibi, ihtiyaca uygun özelleştirilmiş eğitimler, aktif satış kampanyaları ve teknik ürün videoları ile partnerlerin kendi finansal performanslarını izlemeye olanak sağlayacak.



Şirketlerin uçtan uca tüm iş süreçlerinin dijitalleştirmesini zorunluluk olarak gören Siemens Türkiye’nin Digipartner uygulaması ile 7/24 Siemens uzman personellerine ulaşarak kesintisiz olarak fikir alışverişinde bulunmak mümkün olacak. Hız, yalınlık ve güvenilirliği ön plana alan Digipartner, iOS ve Android entegrasyonu sayesinde her marka ve model akıllı telefon ve tablette kullanılabilecek.

