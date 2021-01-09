Türkiye denizi, Maraş'ı ve Antakya'yı konuşacak

Türkiye ekonomiyi konuşmaya devam ediyor. Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve 800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek oldu.

Önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için gayretlerine hiç ara vermedi. Şimdi de Türkiye çapındaki örgütlülüğünü ekonomiye yansıtarak ''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'' buluşmalarını başlattı. Büyük ilgi gören buluşmalar oda ve borsa başkanlarının kertlerindeki bilgileri aktarma fırsatı veriyor.

Buluşmalar daha sora kanalekonomi'de yayınlanıyor ve bilgilere herkesin erişimi sağlanıyor,. EGD üyelerinin ve yerel medya temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıların 9 Ocak 2021 Cumartesi saat 16.00 ile 18.00 arasındaki bölümünde de önemli konuklar olacak. TOBB Başkan Yardımcısı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin'in katılacağı toplantıda önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Toplantılaın özellikle soru cevap bölümü büyük ilgi görüyor. Toplantının açılışın Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak yapıyor. Moderatorluğunu ise Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan yürütüyor.

Program:

''Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor''

16.00 Açılış

Oda ve Borsa Başkanlarının illeri ile ilgili bilgilendirmeleri

Soru- Cevap

18.00 Kapanış

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https://us02web.zoom.us/j/81877854957?pwd=RzdNUGQ4TWVvK0c4dlo3T1JYUGZyQT09

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