Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri Görgün:

ANKARA (AA) - Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Genel Sekreteri Onur Görgün, Kurban Bayramı'nda elde edilen ham derilerin sektörün en temel girdisi olduğuna işaret ederek, alınacak bazı basit önlemlerle derilerin zarar görmesinin önüne geçilebileceğini belirtti.

Görgün, yaptığı yazılı açıklamada, deri sanayisinin her yıl ham halde 6,5 milyon büyükbaş ve 60 milyon küçükbaş hayvan derisine ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Deri işletmelerinin, bu ihtiyaçlarının büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Görgün, kurban derilerinden en yüksek verimin alınması halinde milli servetin israf edilmesinin önlenebileceğini ifade etti.

Kurban Bayramı'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda elde edilen deriler son derece önem arz etmektedir, zira deri işletmelerinin en temel girdisi ham deridir. Bugün bir adet tuzlanmış yaş koyun derisi ortalama 3,5 liradır. Sığır cinsi hayvan derilerinin kilosu ise ortalama 5 liradır. Kurban derilerini bu fiyatlarla değerlendirdiğimizde 100 milyon lirayı aşan bir milli servet söz konusu olmaktadır. Alınacak bazı basit önlemlerle derilerin zarar görmesinin önüne geçilebilir, değerinden kaybetmeden sanayiciye intikal ettirilmesi kolaylıkla sağlanabilir. Deriyi tulum halinde kesiksiz olarak çıkarmalıyız. Koyun derilerine 2, sığır derilerine 6 kilogram kaba tuzu iyice yaymalıyız. Deri hayvandan ayrıldıktan sonra üzerinde et parçalanmamalıdır. Elde edilen ham deriyi tuzlandıktan sonra poşete koymalı ve açık havada muhafaza etmeliyiz."