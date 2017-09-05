Türkiye-Dünya Bankası işbirliği

ANKARA (AA) - Dünya Bankası ile Türkiye arasındaki Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin kapsadığı 5 yıllık dönemde bankadan yaklaşık 5-7,5 milyar dolar finansman sağlanması planlanıyor.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2017-2021 mali yıllarını kapsayan dönemdeki mali ve teknik işbirliğinin çerçevesini oluşturan Ülke İşbirliği Çerçevesi (Country Partnership Framework - CPF) Programı, 29 Ağustosta Banka İcra Direktörleri Kurulunda görüşülerek yürürlüğe girdi.

Ülke İşbirliği Çerçevesi'nin kapsadığı 5 yıllık dönemde bankadan yaklaşık 5-7,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanması öngörülüyor.

Banka tarafından gerçekleştirilen makro ve sektörel bazdaki teknik ve analitik çalışmalar yeni Ülke İşbirliği Çerçevesi döneminde de devam edecek.