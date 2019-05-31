"Türkiye dünya turizmi açısından başarılı bir model"

LUANDA (AA) - UĞUR ASLANHAN - Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, Türkiye'nin turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek başarılı bir model olduğunu belirterek, "(Türkiye) Bizim için bir başarı modeli ve turizmde örnek alacağımız ülke." dedi.

"Turizmin Davos'u" olarak 2015 yılından beri Türkiye'de düzenlenen Dünya Turizm Forumu (World Tourism Forum), dünya turizminin önemli temsilcileri ve çok sayıda Türk iş insanının katılımıyla Angola'nın başkenti Luanda'da gerçekleştirildi.

Bragança, Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Hollande, Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ve Dünya Turizm Forumu Başkanı Bulut Bağcı'nın katıldığı forumun ardından değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Lourenço ile başlattıkları turizm hareketiyle ülkenin petrole bağımlı ekonomisini başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerle çeşitlendirmek istediklerini aktaran Bragança, "Bu nedenle turizmde ciddi anlamda yol kat eden Türkiye'nin deniz-kum-güneş diye tabir edilen turizmdeki başarılı tesisleşmesi ve alt yapı çalışmaları bin 650 kilometrelik kıyı şeridi ve muhteşem plajlara sahip Angola için güzel bir örnek." diye konuştu.

Bragança, Türkiye'nin aynı zamanda turizm çeşitliliğine sahip nadir ülkelerden olduğunu kaydederek, Angola turizminde de Türkiye gibi sadece deniz-kum-güneş üçlüsüyle sınırlı kalmadan; golf, kongre, iş, kültür alanında da çeşitlilik sağlamak istediklerini anlattı.





- Yabancı yatırımcılar için önemli yasal değişiklikler hayata geçirildi





Bragança, ekonomiyi çeşitlendirmek için yabancı sermayenin ülkeye çekilmesi, turistik tesis ve kapasitelerin artırılması, turistik yatırımlara önem verilmesi, yatırımlara teşvik sağlanması gibi çok sayıda hedef ve politikalarının bulunduğunu söyledi.

Geçen aylarda yabancılar için yeni yatırım yasasının onaylandığını dile getiren Bragança, yatırımcıların ülkeye daha kolay gelmesini sağlamak için yatırımcı vizesiyle ilgili kolaylıklar yapıldığını, bürokrasinin azaltıldığını ve vize almanın kolaylaştırıldığını aktardı.

Bragança, yeni yasayla kurulacak şirketlere Angola vatandaşlarının ortak olma zorunluluğunun ortadan kaldırıldığını belirterek, yapılacak yatırımın türüne göre muafiyet ve teşviklerden yararlanmanın da mümkün olduğunu, yeni yatırımlara vergisel kolaylıklar sağlandığını anlattı.





- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika açılımını yakından takip ediyoruz"





Bragança, Türk iş insanlarına bir mesajı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Türk iş adamlarının sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok alanında ciddi yatırımlarının bulunduğunu söyledi.

Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımını yakından takip ettiklerini vurgulayan Bragança, "Erdoğan, büyük bir atılım yaptı ve onun Afrika açılımı sayesinde iki bölge birbirini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Biz de diyoruz ki; Angola sizin eviniz ve Angola'ya yatırım yapmanın tam sırası." diye konuştu.

Bragança, Angola'da büyük fırsatların olduğunu, ekonomilerini yabancı yatırımcılara açtıklarını, ülkelerinde yatırım yapanlara hükümet olarak gereken desteği sunacaklarını bildirdi.

Angola'nın Türkiye için çok büyük bir potansiyel oluşturduğunu dile getiren Bragança, şöyle devam etti:

"Özellikle turizm, alt yapı alanlarında kazan-kazan stratejisiyle birlikte daha güçlü ortaklıklara imza atmak istiyoruz. Angola'ya yapılacak Türk yatırımlarını kollarımızı açmış bir şekilde bekliyoruz. Ayrıca kendi yatırımcılarımızın ve iş insanlarımızın da Türkiye'ye yatırım yapmak için çok hevesli olduğunu söyleyebilirim. TAAG Angola Hava Yolları ile THY arasında uçuş rotaları oluşturmak, İstanbul'a direkt uçmak istiyoruz."





- "Türkiye turizmde önemli bir başarı hikayesi yazdı"





Bragança, Türkiye'nin turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek başarılı bir model olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"1990'ların ortasına kadar ciddi anlamda bir yatırımı olmayan Türkiye, bugün turizm anlamında dünyada ilk 10'da yer alıyor. Türkiye, turizmde gerçekten önemli bir başarı hikayesine imza attı. Bizim için bir başarı modeli ve turizmde örnek alacağımız ülke. Aynı zamanda Türkiye, Afrika'nın en önemli ortaklarından. Türkiye'nin Afrika'nın sorunlarına çözüm önerileriyle yaklaşmasını takdir ediyoruz."

Bragança, sadece yatırımcılara değil Türk vatandaşlarına da çağrıda bulunarak, "Afrika ile ilgili ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Atlantik Okyanusu kıyısından koca bir kıtanın içlerine doğru uzanan Angola; Afrika'nın incisi, saklı bir mücevher. Ülkemizi ziyaret edin." dedi.

Angola'nın ziyaretçilere sunduğu güzelliklerden bahseden Bragança, bakir doğanın, asırlardır yağmur ve rüzgarların oyduğu bir tabloyu andıran plajların, en büyük vahşi yaşam parklarının, müzelerin ziyaret edilmesini önerdi.