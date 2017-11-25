Türkiye, EBRD'nin yatırımlarında ilk sırada

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Ankara Temsilcisi Hüseyin Özhan, Türkiye'nin, portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından bankanın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ilk sırada geldiğini belirterek, "Bu yıl Türkiye'de toplam hacmi 1 milyar avro olan 30 projeye imza attık. Yıl sonuna kadar Türkiye’deki yatırımlarımızın 1,5 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz." dedi.

Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EBRD ve program ortaklarının 300 milyon avro kredi sağladığı Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği programı kapsamında yaklaşık 15 bin kadının finansmana ve danışmanlık hizmetlerine ulaştığını ifade etti.

AB Delegasyonu, İŞKUR, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla iş birliği yaparak binden fazla kadına eğitim, mentorluk ve danışmanlık hizmeti sağladıklarını vurgulayan Özhan, 2014'te başlatılan projenin ilk defa Türkiye'de uygulandığını ve sonrasında EBRD'nin faaliyet gösterdiği 16 ülkede daha uygulamaya girdiğini anlattı.

Özhan, bankanın 2009'dan bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"EBRD olarak bugüne kadar Türkiye'de 240'ın üzerinde projede 9,5 milyar avrodan fazla finansman sağladık. Türkiye'nin en büyük yatırımcılarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bu yıl Türkiye'de toplam hacmi 1 milyar avro olan 30 projeye imza attık. Yıl sonuna kadar Türkiye’deki yatırımlarımızın 1,5 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz. Gelecek yıl da bu yıla benzer bir performans öngörüyoruz."

Türkiye'de çok farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Özhan, bankalar ve finans kuruluşları, kurumsal şirketler, altyapı ve enerji yatırımları için kaynak ayırdıklarını söyledi.

EBRD'nin Türkiye'deki yatırımlarını kendi stratejisi çerçevesinde sürdürdüğünü vurgulayan Özhan, "Türkiye, portföy büyüklüğü ve yatırım hacmi açısından EBRD'nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında ilk sırada geliyor. Bundan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "79 ilde 14 bin 400 KOBİ finansmandan yararlandı"

AB Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti de AB'nin Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanında bugüne kadar tahsis ettiği bütçenin 220 milyon avro olduğuna dikkati çekerek, söz konusu projede AB'nin 32 milyon avro hibe fonuyla katkı sağladığını dile getirdi.

Gatti, proje kapsamında finansmanın başarılı şekilde kullanıldığını ve 79 ilde 14 bin 400 KOBİ'nin finansmandan yararlandığını vurgulayarak, destekledikleri projelerin kadınların siyasete katılması, finans kaynaklarına erişim, çocuk bakımı, iş ve özel hayatın dengelenmesi, eğitim ve tüm sektörlerde kadınların çalışma hayatına girmeleri gibi alanlarda oldukça olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi konusunda kararlı olduklarına işaret eden Gatti, "Türk hükümetinin bu yönde gösterdiği önemli çabaları ve attığı iddialı adımları takdir ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ilerlememiz gereken çok uzun bir yol var ancak asıl başarı bu kadınların cesaretle harekete geçmeleri ve hayallerini gerçekleştirmek üzere çalışmaya hazır olmalarıdır." değerlendirmesinde bulundu.