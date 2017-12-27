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"Türkiye ekonomisi 2018 yılında daha üretken olacak"

- GÜNSİFED Başkanı İşsever: - "Ülkemiz 2017 yılında büyüme rakamlarında büyük bir başarı elde etti. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüme oranı ile dünya birincisi olan Türkiye’nin istihdam ve ihracat rakamları arttı"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED) Başkanı Mesut İşsever, "Ülkemiz 2017 yılında büyüme rakamlarında büyük bir başarı elde etti. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüme oranı ile dünya birincisi olan Türkiye’nin istihdam ve ihracat rakamları arttı." dedi.

İşsever, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin zor dönemlerden geçmesine rağmen son 6 yılın en yüksek büyüme oranını yakaladığını belirterek, büyümenin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin 2018 yılında daha üretken olacağına dikkat çeken İşsever, şunları kaydetti:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının subjektif değerlendirmeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaya rağmen ülkemiz 2017 yılında büyüme rakamlarında büyük bir başarı elde etti. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyüme oranı ile dünya birincisi olan Türkiye’nin istihdam ve ihracat rakamları arttı. İş dünyası olarak 2018’in daha iyi geçeceği konusunda iyimseriz. İzlenen ekonomi politikaları, yapısal reformlar ve yerli üretimi teşvik edici adımlar büyüme oranlarını güçlendirecek ve enflasyon oranlarını tek haneye indirecektir. Ülkemiz iç ve dış kaynaklı zorlu bir süreci geride bıraktı. Hükümetin geniş kapsamlı reformları 2018 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirecek olması, iş dünyasında aktif yatırım hedefleyen her yatırımcıya güven verecek ve yatırımları artıracaktır. Ekonomi yönetimi tarafından alınan ek tedbir ve teşvikler meyvelerini vermeye başladı. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile ekonomiye sağlanan ek kaynaklar, vergi indirimleri ve ihracattaki artış, ekonomik büyümeye artı değer olarak yansıdı."

Sınırda yaşanan problemlerin ve jeopolitik belirsizliklerin azalmasının ekonomiyi olumlu yönde etkileyeceğini dile getiren İşsever, "Alınan tedbirler ve verilecek teşvikler ile ekonomide yaşanan daralma geride kalacak, 2018 için üretim, yatırımlar ve ihracatın hız kazanacağını söylemek lazım." açıklamasında bulundu.



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BüyümeEkonomiGÜNSİFED
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