HATAY (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2018'in ilk çeyreğinde bu kadar yüksek bir büyüme oranını sağlamış olmamız son derece önemli. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor." dedi.

Ağbal, AK Parti Hatay İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Hatay'ın ülke ekonomisine kattığı katma değerle önemli bir il olduğunu söyledi.

Hatay'ın olağanüstü avantajlarının ve girişimcilik potansiyelinin olduğunu belirten Ağbal, "16 yıldır nasıl bu ülke ekonomisini büyüttüysek inşallah gelecek dönemde de aynı şekilde bu ekonominin gelişmesi noktasında gerekli katkıları yapacağız." diye konuştu.

Zaman zaman son 16 yılda ekonomide yapılanlara ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktaran Ağbal, aslında son 16 yılda Türkiye ekonomisinin önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar ilerleme ve gelişme sağladığının altını çizdi.





- "Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor"





Bugün 2023'e giden süreçte Türkiye ekonomisinin son 16 yıllık kazanımlarını 24 Haziran seçimlerinde koruyacağını ve ilerleyen süreçte bu kazanımları daha da güçlendireceğini kaydeden Naci Ağbal, şunları kaydetti:

"2018'in ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. Gerçekten 2017 yılının başında, ekonomide almış olduğumuz kararların, yapmış olduğumuz düzenlemenin etkisi açık şekilde görülüyor. 2016 üçüncü çeyreğinde alçak terör örgütünün meydana getirdiği darbe girişiminden sonra 3. çeyrekte bir daralma meydana geldiyse de ardından hızlı bir şekilde aldığımız kararlardan sonra ekonomide hızlı bir toparlanmayı hep beraber yaşadık. 2017 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 7.4 büyüdü. Bu açıdan 2018'in ilk çeyreğinde bu kadar yüksek bir büyüme oranını sağlamış olmamız son derece önemli. Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor."

Ağbal, tablo üzerinden ekonominin yıllara göre dağılımını anlatırken, 1990'lı yılların Türkiye ekonomisinin kayıp yılları olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin geçmişteki büyüme rakamlarını hatırlatan Ağbal, ülke ekonomisinin son yıllarda Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişimi gibi engelleme girişimlerine rağmen büyümesini sürdürdüğünü aktardı.

Ağbal, bir ülkenin uzun vadede kalkınmasını, büyümesini belirleyen temel faktörlerden bir tanesinin büyümedeki süreklilik olduğunu söyledi.

Onun için son 16 yıllık bu büyüme serüvenini devam ettireceklerine vurgu yapan Ağbal, "Bakın bu dönemde Türkiye ekonomisi küresel ölçekte de birçok ülkenin önünde bir büyüme sağlamış, Türkiye ekonomisi ister OECD ülkeleri içinde ister avro bölgesi içinde alın, sürekli büyüyen bir ülke olmuş. Eskiden özenirdik Avrupa ekonomide ileri, Türkiye olarak biz geriyiz diye. Bakın her geçen gün Türkiye ekonomisi büyüyor. Bugün artık Avrupa Birliği ekonomilerinin 3'te 2 oranında bir gelire eriştik. İstiyoruz ki 2030'da bu gördüğünüz tablodaki rakamlar başa baş olsun, yani Türkiye'deki kişi başına milli gelir Avrupa ortalamasıyla aynısı olsun." ifadelerini kullandı.





- "Büyüme performansımızı 2018 yılında da devam ettirdik"





İhracatta da çok önemli başarılar sağladıklarının altını çizen Ağbal, Türkiye'de ihracatın 2002 yılına göre yaklaşık 5 kat arttığına dikkati çekti.

Ağbal, Türkiye ekonomisinin yine bu dönemde dünya ekonomileri içerisinde önemli bir paya sahip olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin yurt dışından gelecek doğrudan sermaye yatırımlarıyla büyüyeceğine dikkati çeken Ağbal, "1990'lı yıllarda eğer Türkiye ekonomisi büyüyememişse en önemli sebeplerinden birisi yurt dışından Türkiye'ye gelen sermayenin az olmasıdır." şeklinde konuştu.

Ağbal, 2002'den 2017 yılına kadar yaklaşık 200 milyar dolar sermaye geldiği ve gelmeye de devam ettiği bilgisini paylaştı.

Turizm gelirlerinde de önemli ilerlemeler katedildiğini vurgulayan Ağbal, "2018 sonunda inşallah turizmde 40 milyon turist yaklaşık 32 milyar dolar gelir hedefliyoruz ve gerçekten rakamlar da bu gelişmeyi teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, 2018 yılına çok güçlü bir şekilde girdiklerini vurgulayarak, "Bu Türkiye ekonomisini uluslararası alanda bir defa daha ön sıralara çıkarttı. Tablodan da görüyorsunuz. Türkiye, OECD ülkeleri arasında ilk çeyrek büyümesiyle birinci, G20 ülkeleri arasında ikinci sırada. Dolayısıyla 2017 yılında uluslararası alanda yakaladığımız performansı 2018 yılında da devam ettirdik." diye konuştu.

(Sürecek)