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"Türkiye ekonomisi diğer ülkelere göre daha güvenli"

- Vestel Beyaz Eşya AŞ Genel Müdürü Haspolat: - “İş dünyası devletimize ve hükümetimize güveniyor. Ben erken seçimin ortadaki belirsizliği bir an önce netliğe kavuşturacağına ve bunun da olumlu olacağına inanıyorum" - "Türkiye ekonomisi hem bölgesel, hem de dünya çapındaki gelişmelerden etkilenmiyor değil ancak genel konjonktüre baktığımız zaman Türkiye ekonomisi diğer ülkelere göre daha güvenli, gelişmeye ve büyümeye hazır"

AYDIN (AA) - Vestel Beyaz Eşya AŞ Genel Müdürü Erdal Haspolat, "İş dünyası devletimize ve hükümetimize güveniyor. Ben erken seçimin ortadaki belirsizliği bir an önce netliğe kavuşturacağına ve bunun da olumlu olacağına inanıyorum." dedi.

Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) düzenlenen “Akıllı ürünler, akıllı fabrikalar” konferansına katılan Haspolat, etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Vestel Beyaz Eşyanın daha çok ihracat odaklı tasarım ve üretim yapan bir teknoloji şirketi olduğunu, ürünlerinin yüzde 80’nini başta Avrupa olmak üzere dünyanın 155 ülkesine ihraç ettiklerini ifade etti.

Son yıllarda her yıl yüzde 14 büyüdüklerine dikkati çeken Haspolat, “Geçen yıl yaklaşık 8,5 milyon ürün ürettik. Bunun 6 milyonunu ihraç ettik. Bu sene de 9,5 milyon üretim yapıp bunun 7 milyonunu ihraç etmeyi hedefliyoruz. Geçen yılki ihracatımızda yaklaşık 900 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında gelir elde ettik. Bu sene de bu rakamların üzerine çıkmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin gelişmeye hazır olduğunu vurgulayan Haspolat, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi hem bölgesel, hem de dünya çapındaki gelişmelerden etkilenmiyor değil ancak genel konjonktüre baktığımız zaman Türkiye ekonomisi diğer ülkelere göre daha güvenli, gelişmeye ve büyümeye hazır. Ben Türkiye’nin de bu zor süreçleri sağlıklı bir şekilde atlatacağını ve geleceğe çok başarılı devam edeceğine inanıyorum.”

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin iş dünyası için önemli olduğunu savunan Haspolat, “İş dünyası devletimize ve hükümetimize güveniyor. Ben erken seçimin ortadaki belirsizliği bir an önce netliğe kavuşturacağına ve bunun da olumlu olacağına inanıyorum. Sonuçta belirsizlik ülkemize zarar verecekti. Bir an önce olması bence faydalı oldu. Ülkemizin geleceği için bizler fabrikalarda gençler de üniversitelerde çalışmaya devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

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EkonomiErdal HaspolatVestel
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