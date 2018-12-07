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"Türkiye ekonomisine güveniyoruz"

- Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Khaled Bablli: - "Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar yatırım yapmamıza engel değil. Türkiye ekonomisine güveniyoruz"

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GAZİANTEP (AA) - Suriyeli İşadamları Derneği (SİAD) Başkanı Khaled Bablli, "Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar yatırım yapmamıza engel değil. Türkiye ekonomisine güveniyoruz." dedi.

Khaled Bablli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin 4 yıl önce Gaziantep merkezli kurulduğunu, İstanbul, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa'da da temsilciliklerinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de yatırım yapmaya devam edeceklerini belirten Bablli, valilikler, sanayi ve ticaret odaları ve belediyelerle koordineli çalıştıklarını dile getirdi.

Amaçlarının girişimcileri desteklemek ve istihdam sağlamak olduğunu vurgulayan Bablli, şunları kaydetti:

"Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar yatırım yapmamıza engel değil. Türkiye ekonomisine güveniyoruz. Türkiye'nin güçlü bir ekonomisi var. Üye firmalarımız çeşitli sektörlerde üretim yapıyorlar ve çoğunluğu ihracat yapıyor. Geçtiğimiz ay döviz kurlarındaki artış bizi çok olumsuz etkiledi ama şu anda o kötü hava dağılıyor. Türkiye'den başka bir yerde çalışmayı düşünmedik."

Bablli, derneklerine Türkiye genelinde 300'ün üzerinde kuruluşun üye olduğunu, 2 milyar liranın üzerinde iş hacmi oluşturduklarını da sözlerine ekledi.

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