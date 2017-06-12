Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5 büyümesi

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, ilk çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Ekonomi hem güçlenmiş hem de dengelenmiş bir büyüme sergiledi" ifadesini kullandı.

Bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendiren Vardan, Türkiye ekonomisinin yükseliş eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Vardan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomi ilk çeyrekte hem güçlenmiş, hem de dengelenmiş bir büyüme performansı sergiledi. Beklentileri aşan yüzde 5'lik güçlü büyümeyi oluşturan kalemlere baktığımızda bunun bir yandan tüketim ağırlıklı iç talep, diğer yandan da ihracat kaynaklı olduğunu görüyoruz.

Ayrıca coğrafyamızdaki riskler mevcudiyetini korurken, ülkemizdeki böylesi bir gelişme oldukça sevindirici. Bu risklerin azalmasıyla beraber Türkiye'nin daha da ilerleyeceğinin de ön göstergesi."





- "Türkiye'nin performansı iyimserleri bile yanıltıyor"





İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz da söz konusu büyüme oranının Türkiye'ye güvenenlerin hiçbir zaman kaybetmeyeceğini gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin tüm olumsuzluklara rağmen yıllardır kötümserleri yanıltan bir ekonomik performans gösterdiğini belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Yıllardır felaket tellallarını yanıltıyorduk, artık iyimserleri bile yanıltan muhteşem bir performansa ulaştık. Türkiye ekonomisi geçen yıl son çeyrekte yüzde 3,5, 2016'nın tamamında yüzde 2,9 büyüdüğünde de beklentilerin üzerinde büyüdüğü yorumları yapılmıştı. Üstelik geçen yıl tarihimizin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz darbe girişimini yaşamıştık. Buna rağmen büyüme başarısını gösterdik.

Bu başarı Türkiye'nindir. Milletiyle devletiyle, işçisiyle işvereniyle bir olup başaramayacağımız şey olmadığının göstergesidir. Ama özellikle de bu başarı hükümetimizin başarısıdır. Ekonomi yönetimimizin başarısıdır. Bu başarı ancak ayakta alkışlanır."

Üretim çarklarının her türlü engeli aşacağına inandığını ifade eden Kopuz, Türkiye ekonomisinin öncelikli sektörlerinin 2013'den beri Türkiye'nin başına örülmeye çalışılan tüm tuzaklara ve hainliklere rağmen katma değer üretmeye ve istihdama katkıda bulunmaya devam ettiğini vurguladı.

Kopuz, "Geçtiğimiz yıl yüzde 4,3 üretim gerilemesi yaşamış olan tarım sektörünün, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,2'lik üretim artışı yakalamış olması özellikle tarım gıda ve hayvancılık sektörlerini temsil eden bizler için çok önemli. Net ihracatın büyüme rakamlarına önemli bir katkı sağlamış olması da sevindirici" açıklamasında bulundu.

Tablonun, hükümetin ekonomi ile ilgili aldığı tedbirlerin ne kadar etkili olduğunun bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Kopuz, şu ifadeleri kullandı:

"Referandum ile reel sektör artık önünü görebilir bir hale geldi. Ben inanıyorum ki siyasi istikrar ortamı özel sektör yatırımlarında da önemli artışlar meydana getirecektir. Eğer bu artış gerçekleşirse 2. çeyrek büyümesinin yüzde 5 gelmesi şaşırtıcı olmaz. Hükümetimizin enflasyonu tek haneli rakamlara çekme konusundaki politikaları başarılı olur ise 2017 yılı büyüme hedefimiz olan yüzde 4,4'ü çok rahat aşabileceğimizi, yüzde 5 ve üzeri bir büyüme sağlayabileceğimizi söyleyebiliriz."





- "Hükümetimiz çok yakın bir gelecekte çok daha olumlu bir tablonun mimarı olacak"





İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı İsmail Gülle ise söz konusu büyüme verisinin güzel bir gelişmenin haberini verdiğini belirterek, yüzde 5'lik büyümenin son derece önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Beklentilerin yüzde 3,8 olduğunu hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan verinin biz ihracatçılar bakımından mutluluk verici yanı ise ihracatın büyümeye 2,2 puanlık katkı sağlaması oldu. 2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı yüzde 10,6 artarken, ithalatta kaydedilen artış ise sadece yüzde 0,8. Atılım yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 yılında inanıyorum ki hükümetimiz, attığı birçok olumlu adımla birlikte yapısal reformları da hayata geçirerek çok yakın bir gelecekte çok daha olumlu bir tablonun mimarı olacak.

Sanayi sektörü yüzde 5'lik büyüme rakamının da üzerine çıkarak yüzde 5,3 büyüme yakaladı. Sanayi sektörünün diğer tüm sektörlerin üzerinde bir büyüme yakalamış olması ülkemizde sanayi çarklarının doğru şekilde döndüğünün, geleceğin bizler için daha da olumlu olacağının bir göstergesi."

Gülle, Türkiye'nin bölgesel ve küresel birçok olumsuzluğa rağmen büyümede önemli bir başarı yakaladığını ve bunun Türkiye'de doğru adımlar atıldığının en önemli ve açık kanıtı olduğunu dile getirdi.





- "Tüm iş dünyasına umut ve moral verdi"





Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, gerek küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar, gerekse Türkiye'de ve bölgede yaşanan olumsuz gelişmeler göz önüne alındığında 2017 yılının ilk çeyreğindeki yüzde 5 büyüme ile Türkiye ekonomisinin bu tür dalgalanmalara karşı ne kadar dayanıklı olduğunu bir kez daha kanıtladığını dile getirdi.

Dördüncü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çıkan sonuçlar tüm iş dünyasına umut ve moral verdi. Sanayi sektörünün yüzde 5,3 büyümesiyle de görüyoruz ki sanayi, Türkiye büyümesinin lokomotifi olmayı sürdürüyor. Sanayi sektörüne yönelik yapıcı teşviklerin verilmesi, sanayinin ülke ekonomisine katkısını daha da artıracaktır.

Zorlu dönemleri başarıyla atlatan Türkiye'nin potansiyeline ve gücüne olan inancımız tam. İnanıyorum ki 2017 yılının sonuna kadar ekonomimiz ivme kazanan bir performansla büyümesini sürdürecek."