Türkiye ekonomisinin nabzı Sivas’ta attı

Türkiye ekonomisinin nabzı, Cumhuriyetin kuruluş temelinin atıldığı kongrenin yapıldığı Sivas’ta attı. Kongrenin 100’ncü yılında gerçekleştirilen Orta Anadolu Ekonomi Formu’nda tarımdan savunma sanayine, turizmden yazılıma onlarca alanda mevcut durum değerlendirilirken hedefler belirlendi.



Alanında uzman akademisyen, bürokrat, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı Forum’da oturumların başkanlıklarını EGD Başkanı Celal Toprak, EGD Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Vahap Munyar, Şeref Oğuz, Şükrü Andaç yaptı.







Türkiye’nin en etkin organizasyonlarına imza atan Özgencil Grup’un ES Yatırım işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘Orta Anadolu Ekonomi Formu’nun ilk günü sona erdi. Forum İstanbul, ES Yatırım ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak’ın ‘Hoşgeldiniz’ konuşmasıyla başlayan Forum’un oturum açılış konuşmalarını da Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve ASKON Başkanı Orhan Aydın yaptı.



Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Orta Anadolu Ekonomi Forumu’nun açılışına Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çok sayıda davetli katıldı.



FORUMDAN ÇIKACAK SONUÇLAR DEĞERLİ



Formun açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı bu şehirde böyle bir programı anlamlı bulduğunu ifade ederek, "Kalıcı olmanın temeli ekonomik bağımsızlıktır. 100 yıl sonra Türkiye'nin o dönemdeki kazanımları, dünden bugüne taşıyanları da rahmetle minnetle yad ediyorum. Kongremizin 100. yılı her alanda heyecan verdi. Gerek ekonomik alanda olsun gerek sanatsal anlamda olsun gerek kültürel anlamda olsun tüm sektörlere çok güzel bir şekilde hitap edecek programlar icra ettik. Bu formdan çıkacak söylemler, ilimize, ülkemize ve dünyaya yön verecek fikirler olacak" dedi.



TURİZMDEN DAHA FAZLA GELİR İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ



Forumun açılışında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de son yıllarda Sivas’ın her alanda önemli yatırımlar kazandığını söyledi. Havalimanından taşımanın 650 bini aştığını belirten Başkan Bilgin, “Bugün köyleri dahil içme suyu sorunu çözmüş, planlı şehirleşmeye sahip, sosyal donatılarıyla Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biriyiz. Termal turizmden, kış turizminden daha fazla gelir elde etme hedefimiz var. 60 bin öğrenciye sahip Cumhuriyet Üniversitesi’ne ev sahipliği yapıyoruz. İkinci üniversitemiz kuruluyor. Demirağ OSB ile sanayide daha etkin olacak bir Sivas’a sahibiz. Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyoruz. Götürdüğümüz her projeye destek aldık” dedi.



ÜRETİMDE MİLLİLEŞTİRMEYİ ARTIRIYORUZ



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ihracatın ekonomimizin en vazgeçilmezi olduğunu belirterek, uluslararası siyasette, küresel ekonomide, konvansiyonel yöntem ve söylemlerin yerini, yeni uygulamalar ve yeni yaklaşımlar aldığını söyledi. Ticaret savaşlarının yanı sıra, ülkeler arasında yeni fırsatların değerlendirildiği ve harmanlandığı bir süreçten geçiliyor." diye konuştu. Gülle, 83 bin ihracatçısı bulunan Türkiye’nin son dönemde üretimi millileştirmeye büyük önem verdiğini belirterek, “Özellikle geçen yıl kur üzerinden ekonomimize yapılan müdahale sonunda Türk ihracatçısının duruşu, kararlılığı ve mücadelesi özellikle bu söylemlerin altının doldurulmasında çok önemli bir durum sağlamıştır” dedi.



Cari işlemler katkısı açısından geçen ay ilk defa 20 yıllık bir süreçte artıya geçildiğini, 538 milyon dolar fazla verildiğini vurgulayan Gülle, "İnşallah faizlerin düşmeye başlaması ve faizle düşen sürecin enflasyona, enflasyondaki düşüşün iç piyasadaki talebe, talebin de işsizliğe götürecek tarzda bu sürecin daha da hızlanacağını görüyoruz." dedi.



YENİ TÜRKİYE’Yİ İNŞAA EDİYORUZ



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da ülke genelinde 100 yıl önce de milli iradenin karşısında kimsenin duramayacağının ispatlandığını belirterek, "Özellikle son 17 yıldır dimdik ayakta ve mağrur bir şekilde her safhada bu mücadeleyi vermekteyiz. Vermeye de devam edeceğiz. Milletimizin desteği ile yepyeni bir Türkiye'yi birlikte inşa ediyoruz. Uluslararası konjonktüre uyumlu milli bir ekonominin yerel unsurlarını ortaya çıkararak ilerliyoruz." dedi.



KALKINMA VE DEMOKRASİ YERELDEN BAŞLAR



Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kalkınma ve demokrasinin yerelden başlaması gerektiğini belirterek, “Kişi başına düşen geliri 20 bin dolar ve üzerinde olan ülkelerde darbeler, siyasi kaoslar yaşanmıyor. O zaman biz de bu seviyeleri yakalayacağız. Belediyeler halka her an dokunulabilen, hizmet yaparak dua alınabilecek yerler. Biz Gaziantep olarak aldığımız 500 bin mülteci ile birlikte nüfus yoğunluğunda Moskova ile yarışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi kentsel dönüşüm, benzersiz şehirler, akıllı şehirler, çevreye saygılı şehirler, sosyal belediyecilik gibi 12 anahtar başlıkta aklı, bilimi, yerli ve milliliği değerlendirerek yerine getiriyoruz” diye konuştu.



GIDAYI KONTROL EDEN, DÜNYAYI KONTROL EDECEK



Forumun 'Tarım ve Hayvancılıkta Atılım Modeli Nasıl Kurulacak?' konu başlıklı 4'üncü oturumunun açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, dünyada, sadece 5 milyar hektarlık tarım alanı olduğuna dikkat çekerek, "Bu alanın da 1,5 milyar hektarlık bölümü, işlenen tarım alanı olarak kullanılmakta ve tarıma elverişli olan bu araziler hızla azalmaktadır. Geleceğin dünyasında, gıda ve tarım, bugünkünden çok daha önemli ve kritik bir noktada olacaktır. Bu sebeple tarımı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, gıdayı kontrol eden, dünyayı da kontrol edecektir" dedi.



TARIMSAL DESTEK 16,1 MİLYAR TL’YE ÇIKTI



Tarımsal üretim, toprak, su kaynakları ve orman alanlarının korunması gibi her alanda kaliteyi artırmak adına çalışmaların devam ettiğini belirten Pakdemirli, "2002 yılında, 36,9 milyar TL olan tarımsal Gayri Safi Yurtiiçi Hasıla, 2018 yılında, yüzde 478,2 artarak, 213,4 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2002 yılında, 3,8 milyar dolar olan tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında yüzde 371 artarak 17,7 milyar dolara ulaşmıştır. Tarımsal Destek Ödemeleri kapsamında, 2002 yılında, 1,8 milyar TL tarımsal destek verilmiş iken, 2019 yılı sonunda, 16,1 milyar TL destekleme ödemesi yapılacak. 2003-2019 yıllarında, çiftçilerimize toplam, 136,2 milyar TL'nin üzerinde nakit tarımsal destek ödenmiş olacak" dedi.



11 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ



Tarım alanları ve su kaynakları kadar orman varlığının da önemli olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' çalışmaların süreceğini de ifade ederek, "Son 17 yılda, orman varlığımız, 1,9 milyon hektar artırılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2003 - 2018 yılları arasında, 5,2 milyar hektar alanda çalışma yapılarak, 4,3 milyar adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Bakanlık olarak, 'Daha Yeşil Bir Türkiye İçin' sloganıyla, 11 Kasım, saat 11.11'de, 81 ilde yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı toprakla buluşturacağız'' dedi.



TEKNOLOJİ TARIMLA BİRLEŞTİRİLMELİ



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Türkiye gibi orta gelirli ülkelerde büyüme oranlarının düşmeye başladığını söyleyen Pakdemirli, bu düşüşü durdurmanın, gerilemeyi kırmanın anahtarının verimlilik artışı olduğuna dikkat çekti. Verimliliğin en önemli adımının ise teknolojiyi tarımla birleştirmekten geçtiğini belirten Bakan Pakdemirli şöyle dedi:



"Tahminlere göre, gıda talebi, 2050 yılına kadar, yüzde 70 oranında artacak. Bu talebi karşılamak için, her yıl ortalama en az 80 milyar dolarlık yatırım ihtiyacı öngörülmektedir. Gelinen noktada, tarım finansmanında, finans kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, risk yönetim sistem ve süreçlerinin iyileştirilmesi, yeni ürünler tasarlanması kaçınılmaz hale gelmiştir. Sonuç olarak, Tarım 4.0 ile, tarımda teknoloji kullanılabildiği ölçüde verimlilik artırılıp, maliyetler azaltabilir ve kalite artırılabilir."



4 Oturumun gerçekleştirildiği Orta Anadolu Ekonomi Formu’nun ilk gününde akademisyen, bürokrat, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan alanlarında uzmanlar konuşma yaptı.



Forum’un ikinci gününde gerçekleştirilen ilk oturumun moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak yaptı. ‘Sivas’ta Yatırım İmkanları ve Sivas’a Değer Katanlar’ başlıklı oturumun açılışında konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, “Kurumların işbirliği yaptığı, iletişim kanallarının açık tutulduğu kentlerde kalkınma daha etkin ve hızlı gerçekleşir. Konuşmaktan, başarılı olanları alkışlamaktan, öneri sunarak eleştirmekten korkmayalım. Sivas, Türkiye ekonomisine katkı sağlayan şirketleri, özellikle Sivas dışında bulunan gerek yurtiçinde gerekse yurt içinde yaşayan Sivaslılarla oldukça ünlü. Burada gücü birleştirmek, yenilikçi ürünlere, markaya odaklanarak yol yürümek gerekiyor” dedi.



Kale Kilit Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Kızıltan, Avrupa Türk Markaları Birliği Cafer Mahiroğlu, Aselsan Hassas Optik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldırım, Dermokil Yönetim kurulu Başkanı Ünal Karaca, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Sivas Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sinan Dündar’ın konuşmacı olarak katıldığı oturumda Sivas’ta yatırım yapmanın avantajları ve başarılı girişimlerin öyküleri anlatıldı.

Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapanış konuşması ile sona erdi.