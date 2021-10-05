Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor dediler İngiltere’de e-ihracat fırsatlarını araştırdılar

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantılarına devam ediyor. Bu defa “İngiltere’de e-ticaret Fırsatları”nı masaya yatıran EGD toplantının açılışında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin e-ticaretten sorumlu başkan yardımcısı Selcuk Öztürk’e söz verdi:

Öztürk, TOBB olarak 2016 yılında kurdukları Türkiye e-Ticaret Meclisi’nin Türkiye’nin önde gelen e-ticaret firmalarının kamuyla alakalarını geliştirdiği bir kamu-özel bölüm istişare platformu olduğunu söyledi.

Özel sektörün dijitalleşmesi ve yeni jenerasyon girişimciliğin gelişmesini hedeflediklerini ve bunun için çalıştıklarını anımsatan Öztürk, “Bu yeni iş ortamına ahenk sağlamak için girişimcileri ve KOBİ’leri, dijital ortama taşımak istiyoruz.” dedi.

Öztürk, salgının her ne kadar klasik ticareti olumsuz etkilese de sınır ötesi e-ticaret pazarında süratli yükseliş trendinin sürmekte olduğunun altını çizerek, “2019 yılında 826 milyar dolar olan hudut ötesi e-ticaret, 2020 yılında 1,5 trilyon dolarlık bir büyüklüğe erişmiş durumda. Milletlerarası araştırmalar, bu büyüklüğün 2026 yılında 5 trilyon dolar sayısına ulaşacağını göstermektedir.” yorumunu yaptı.

Türkiye’de geçen yıl e-ihracatın genel ihracata oranının yüzde 1,3 olduğunu kaydeden Öztürk, e-ihracatın genel ihracata oranında dünya ortalamasının ise yüzde 4,4 olduğunu lisana getirdi.

Sınır ötesi e-ticarette amaç pazarlardan birinin de İngiltere olduğuna da işaret eden Öztürk, “Türkiye ve İngiltere ortasındaki ikili ticaret hacmi son 10 yılda yüzde 70’ten fazla artış kaydetti. Ticaret hacminin e-ticaretle daha üst düzeylere geleceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı i Ömer Nart da Çin, ABD ve İngiltere’nin dünyanın büyük e-ticaret pazarları olduğunu lisana getirdi.

Nart, İngiltere’nin yaklaşık 400 milyar dolara yakın e -ticaret pazar hacminin olduğunu söz ederek, “Belki de bu sene daha fazla bir sayı olacak bu. Eserlerin daha katma pahalı bir formda satılabilmesi mümkün olan bir yer. Hasebiyle İngiltere e-ticaret pazarı, Türk e-ticaretçiler için çok hoş bir noktada.” halinde konuştu.

Toplantıda konuşan Hukuk ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Emre Berk ise e-ticaretin çok süratli büyüdüğünü, salgının bunu daha da hızlandırdığını lakin hukukun e-ticaretin koşma suratına yetişemediğini lisana getirdi.

Toplantıda konuşan Tempo Dijital Ortaklarından Envoyo CEO’su Borga Es ise İngiltere’ye e-ticaret için hertürlü lojistik altyapısının hazır olduğunu belirterek, bu konudaki ayrıntıları anlattı.

Toplantıda bütün ayrıntıları anlatan ve sorulara yanıtlayan TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ahmet Saygın Baban önemli noktaların altını çizdi.