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Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'un konuğu İbrahim Burkay olacak

Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın konuk olacağı Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantısında Ekonomi Gazeteciler Derneği üyeleri Bursa ekonomisini masaya yatıracak.

Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor'un konuğu İbrahim Burkay olacak

Ekonomi Gazeteciler Derneği’nin (EGD) bu haftaki konuğu Bursa Ticaret Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay olacak. Bursa ekonomisini en bilen isimler arasında yer alan Burkay önce kısa bir sunum yapacak ardında ekonomi gazetecilerinin sorularını yanıtlayacak. EGD bir süredir Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor başlığı ile oda ve borsa başkanlarını konuk alıyor ve o kentin ekonomisi konusunda beyin fırtınası yapıyor.

Toplantıların online ortamda yapılması nedeniyle büyük ilgi görüyor. Kentlerin kanaat önderi sayılan başkanlar çok önemli bilgileri kamuoyu ile paylaşma imkanı buluyor.

Alanında Türkiye’nin en aktif örgütlerinden biri olan ve  800’ü aşkın üyesi ile ses getiren etkinliklere imza atan Ekonomi Gazeteciler Derneği pandemi döneminde de her türlü aracı değerlendirerek ekonominin gündemde kalmasına destek olması önemli bir çalışma olarak görülüyor.

EGD’nin önce ''Evdekal Sohbetleri'' ile sonrasında  ''EkonomideKal'' buluşmaları ile online olarak ekonominin öne çıkması için çalışmalar yapan EGD bu defa da Kartepe Temsilcisi Şener Meral'in yürüttüğü çalışma ile Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor toplantılarını başlattı.

Gazetecilerin üst örgütü olan Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun da desteklediği etkinliklerin bu haftaki konuğu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay 20 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 itibariyle programda olacak.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak program çalışmalarının sekteratyasının ı katılmak için aşağıdaki giriş bilgilerinin kullanılabileceğini bildirdi:

Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/87018290466?pwd=V2llVzBCaXdHcG85YnpRa3F3b2hrdz09

Meeting ID: 870 1829 0466

Passcode: 264318

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