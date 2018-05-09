Türkiye Enerji Sektörü, 24. Uluslararası “ICCI” 2018 ile bir araya geldi Türkiye enerji sektörü, Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018 ile 2 – 4 Mayıs tarihlerinde 24. Kez biraraya geldi. Sektörel fuarcılık tarafından düzenlenen fuarda, 225 uluslararası katılımcı firma ile 14.140 ziyaretçi buluştu. Bu yıl birçok ilke imza atılan fuarda ilk defa kurulan “Diplomatik Alan”da dünyanın dört bir yanından gelen enerji sektörü profesyonelleri diplomatlar ile buluştu.

Dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasalarından biri olan Türkiye bu gücünü Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 2018 ile uluslararası alana taşıdı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği Sektörel Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, sektörün önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarını İstanbul’da bir araya getirdi. Fuarda bu yıl bir ilke imza atılarak yabancı konsoloslukların katılımıyla kurulan “Diplomatik Alan” da Türkiye enerji endüstrisine yönelik anlaşmalara imza atıldı.



Türkiye’deki enerji yarımlarına yönelik önemli işbirlikleri için imzalar atıldı.



Türkiye’de enerji sektörüne yönelik atılan adımların sektör açısından büyük fırsatlar sunduğuna ve bu adımların “ICCI 2018”de en iyi şekilde karşılık bulduğuna dikkat çeken ICCI Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kühnel ve Yönetim Kurulu Üyesi Glenn Ensor şunları belirtti;

“Türkiye’deki enerji politikaları, küresel anlamda Türkiye’yi yatırım açısından en cazip ülkelerden biri haline getirdi. Her fırsatta dile getirdiğim gibi Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasalarından biri. ICCI 2018, Türkiye’nin enerji alanında attığı adımlarla geldiği yeri ve elde ettiği başarıları göstermesi açısından önemli bir uluslararası buluşma oldu. Yerli ve yabancı üreticilere, yatırımcılara ve satın almacılara birçok fırsatı sunduğumuz fuara bu yıl önemli ilgi söz konusu oldu. 225 ulusal ve uluslararası katılımcı firmanın yer aldığı fuarı 14. Binin üzerinde sektör profesyoneli ziyaret etti. Gelecek vaat eden iş bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat fırsatları yaratan fuar, konferans ve ikili iş görüşmelerinin bir arada olduğu Avrasya'nın tek enerji etkinliği olarak öne çıktı”.



Türkiye, Enerjisini Diplomatik Alan’a Taşıdı



Üretim, iletim ve dağıtım olmak üzere tüm enerji bileşenlerini bir araya getiren ICCI’da bir ilke imza atılarak Diplomatik Alan kuruldu. Bu alanda Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen ülkelerle hükümetler arası görüşmeler yapıldığına ve yeni anlaşmaların imzalandığına dikkat çeken ICCI Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kühnel ve Yönetim Kurulu Üyesi Glenn Ensor şunları söyledi;



“Brezilya, Çekya, Yunanistan, Güney Kore gibi ülkelerin ticari temsilciliklerinin yanı sıra uluslararası anlaşmalar yapmak üzere yetkilendirilmiş konsolosluk görevlileri ICCI 2018’de yer aldı. Güney Afrika ve İran’dan sektörel düzeyde önemli isimlerin yer aldığı yabancı delegasyonları ağırladık. Ayrıca İtalya, Danimarka, Avusturya ve Çekya’dan da delegasyonlar fuarımızı ziyarette bulundular.”



Katılımcı firmaların yenilenebilir enerji, kojenerasyon, elektrik üretimi ve ticareti, elektrik iletim sistemleri, enerji tesislerinde bakım, onarım ve servis hizmetleri, çevre teknolojileri, enerji verimliliği, lojistik ve IT teknolojileri konularında ürün ve hizmetlerini sergilediği fuarda sektörün yeni trendleri ziyaretçilerle buluştu. Enerji değer zincirindeki tüm ana başlıklar, fuar süresinde düzenlenen konferanslarda da masaya yatırıldı. 25. ICCI Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı; 15 -17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.