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Türkiye Finans, 200 milyon liralık ek satışlı kira sertifikası arzını tamamladı

- Bankanın, 27-30-31 Temmuz'da talep toplaması yapılan 200 milyon liralık, 81 gün vadeli kira sertifikası halka arzı tamamlandı

Türkiye Finans, 200 milyon liralık ek satışlı kira sertifikası arzını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, 27-30-31 Temmuz'da talep toplaması yapılan 200 milyon liralık, 81 gün vadeli kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ'nin ek satış ile 200 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası, 2 Ağustos 2018'de yurt içi piyasaya 81 gün vadeli olarak sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 200 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 27-30-31 Temmuz'da gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 200 milyon lira nominal değerdeki, 81 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Türkiye Finans olarak, her ay gerçekleştirdiğimiz kira sertifikası ihraçları ile reel ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz başarılı kira sertifikası ihraçlarımıza bir yenisini daha ekleyerek ağustos ayında 150 milyon lira tutarlı kira sertifikası halka arzımızı, gelen fazla talebin ardından 200 milyon lira tutarla tamamladık. Türkiye Finans olarak, kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

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