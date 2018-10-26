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Türkiye Finans 440 milyon liralık kira sertifika arzını tamamladı

- Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ’nin, 440 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 22 Ekim'de 95 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu - Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun: -"Sektörü yüksek finansmanla destekleme arzumuz sayesinde bundan sonra da her ay gerçekleştirdiğimiz ihraçlara yenisini ekleyerek üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edecek, kaynak çeşitliliğini artıracağız"

Türkiye Finans 440 milyon liralık kira sertifika arzını tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ’nin, 440 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı yurt içi piyasaya sunuldu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans’ın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ’nin, 440 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 22 Ekim'de 95 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 440 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı.

Açıklamada görüşlerin yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, Türkiye Finans olarak 440 milyon lira tutarındaki bu kira sertifikası ihracı ile bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla toplamda 2,9 milyar lira ihraç tutarına ulaştıklarını belirterek, "Sektörü yüksek finansmanla destekleme arzumuz sayesinde bundan sonra da her ay gerçekleştirdiğimiz ihraçlara yenisini ekleyerek üretim ve insana dayalı ekonomik faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edecek, kaynak çeşitliliğini artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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