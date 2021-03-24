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Türkiye Finans'a genel müdür oldu

Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Genel Müdür Vekilliği görevini yürüten Murat Akşam, 24 Mart 2021 tarihi itibarıyla (bugün) bankanın asaleten yeni Genel Müdürü oldu.

Türkiye Finans'a genel müdür oldu
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Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2020 yılı Şubat ayından itibaren Genel Müdür Vekilliği görevini başarıyla yürüten Murat Akşam, 24 Mart 2021 tarihi (bugün) itibarıyla Genel Müdürlük görevine asaleten atandı. Yaklaşık 25 yıllık bankacılık sektörü deneyimi olan ve Mayıs 2017’de Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Akşam, 21 Şubat 2020’den bu yana mevcut görevine ek olarak, bankanın Yönetim Kurulu Üyeliğini ve Genel Müdür Vekilliğini de yürütüyordu. Türkiye Finans’ın yeni Genel Müdürü olan Murat Akşam, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görevine devam ediyor.

Murat Akşam’ın 2017 yılında Türkiye Finans ailesine katılmasının ardından, kurumun ticari bankacılık süreçleri yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşımla dönüşüme uğramıştı. Genel Müdür Vekilliği döneminde ise devreye aldığı insan odaklı dijital bankacılık stratejisi ve ülkemizde üretimin ve ticaretin devamlılığını sağlayan ekonomiye destek adımları, bankanın 2020 yılında yüzde 55 büyümesinde büyük rol oynadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Akşam, 1991’de Beko’da satış temsilcisi olarak başladığı kariyerine 1993-1997 yılları arasında Ram Dış Ticaret’te bölge sorumlusu olarak devam etti. 1997 yılında TEB’de kredi sorumlusu ve kredi tahsis yöneticisi olarak çalıştıktan sonra 2000-2005 yılları arasında kurumsal krediler müdürü olarak görev alan Akşam, 2005-2014 arasında kurumsal ve ticari kredi tahsis direktörü oldu. Murat Akşam, 2014 sonrasında yine aynı bankada kurumsal bankacılık grup direktörü olarak çalıştı. Akşam 2 Mayıs 2017 itibarıyla ticari bankacılık genel müdür yardımcısı olarak Türkiye Finans ailesine katılmıştı.

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