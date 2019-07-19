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Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı

- Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz: - "Iğdır’da olduğu gibi tüm Türkiye’de açacağımız yeni şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verip hem katılım bankacılığını hem de kendi şube ağımızı büyüteceğiz"

Türkiye Finans, Iğdır şubesini açtı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, Iğdır'daki ilk şubesini hizmete soktu.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Hayata Katılım Bankası" felsefesini yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekleyen banka, Iğdır’da ilk şubesini açtı.

Iğdır'ın merkezinde yer alan ve perakende bankacılık hizmeti veren şube, Türkiye Finans Doğu Anadolu Perakende Bölge Satış Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Iğdır’ın tarım ve hayvancılığa dayanan şehir ekonomisine katkı sunmayı hedefleyen Türkiye Finans, Iğdırlı vatandaşların, firma sahiplerinin ve çiftçilerin bankacılık ihtiyaçlarına en yenilikçi ürünlerle cevap veriyor. Iğdır’daki müşteriler, konvansiyonel bankalara ihtiyaç duymadan, Türkiye Finans’ın en rekabetçi ürünlerinden faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden faydalanabiliyor.

Sınır ticaretinin etkin olarak yapıldığı şehirde, firmaların finansman ihtiyaçlarına çözümler sunacak olan banka, şehirdeki sanayi faaliyetlerinin gelişimi için de desteklerini sürdürecek.


- "Şehrin reel sektör dinamiklerini en geniş olanaklarla fonlamayı hedefliyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubelerini dağıtım ağılarının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Özdeniz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 2018 yılında başlattığımız şubeleşme stratejisine 2019 yılında da devam ediyoruz. Bu stratejinin bir parçası olan Iğdır şubemiz sayesinde sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile katılım bankacılığının avantajlarını Iğdır halkı ile tanıştırıyoruz. Şehir ekonomisini büyütmek amacıyla şehrin reel sektör dinamiklerini en geniş olanaklarla fonlamayı hedefliyoruz. Iğdır’da olduğu gibi tüm Türkiye’de açacağımız yeni şubeler ile daha fazla noktada müşterilerimize hizmet verip hem katılım bankacılığını hem de kendi şube ağımızı büyüteceğiz."


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Anahtar Kelimeler:
IğdırTürkiye Finans
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