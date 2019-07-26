Türkiye Finans, Kars şubesini açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası, Kars'daki ilk şubesini hizmete soktu.



Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, "Hayata Katılım Bankası" felsefesini yeni şubeler, yenilikçi ürün ve hizmetlerle destekleyen Türkiye Finans, Türkiye genelinde yeni şubeler açmaya devam ediyor.

Kars'ta açılan yeni şubesi ile Türkiye Finans, sektörde ilk olan yenilikçi ürün ve hizmetlerinin yanı sıra katılım bankacılığının avantajlarını Karslı vatandaşlarla ve kurumlarla tanıştırmayı hedefliyor.

Kars merkezde yer alan ve perakende bankacılık hizmeti veren şube, Türkiye Finans Doğu Anadolu Perakende Bölge Satış Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürecek.

Son dönemde tarihi ve gastronomisi ile önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Kars’ın ekonomik gelişimine destek olmayı amaçlayan banka, Karslı vatandaşların ve firma sahiplerinin bankacılık ve finansman ihtiyaçlarına en yenilikçi ürünlerle cevap veriyor. Kars'taki müşteriler, konvansiyonel bankalara ihtiyaç duymadan, Türkiye Finans'ın en rekabetçi ürünlerinden faizsiz bankacılık prensiplerinden ödün vermeden faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubelerini dağıtım ağlarının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini belirtti.

2018 yılında başlattıkları şubeleşme stratejisine bu yıl da devam ettiklerini bildiren Özdeniz, şunları kaydetti:

"Bu stratejimizden hareketle son olarak Doğu Anadolu Bölgesinin medeniyetler şehri Kars'taki şubemizi hayata geçirdik. Bu şubemizle sürdürülebilir ve karlı büyüme ile katılım bankacılığının avantajlarını Karslı vatandaşlarımızla ve kurumlarla tanıştırıyoruz. Bizler bugün hizmete sunduğumuz, sektörde öncü olan ürünlerimiz ile müşterilerimizin kaliteli hizmet alması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye Finans olarak önceliğimiz, müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve beklentilerini aşmaktır. Kars’ta olduğu gibi tüm Türkiye’de açacağımız yeni şubelerle daha fazla noktada müşterilerimize hizmet vererek, katılım bankacılığını ve kendi şube ağımızı büyütmeye devam edeceğiz."



