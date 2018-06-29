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Türkiye Finans'tan 130 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

- Banka, 20-21-22 Haziran'da talep toplaması yapılan 130 milyon TL’lik, 175 gün vadeli kira sertifikası halka arzını gerçekleştirdi

Türkiye Finans'tan 130 milyon liralık kira sertifikası halka arzı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, 130 milyon liralık ek satışlı kira sertifikası halka arzını başarıyla tamamladı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 20-21-22 Haziran'da talep toplaması yapılan 130 milyon TL’lik, 175 gün vadeli kira sertifikası halka arzını gerçekleştirdi.

Bankanın iştiraki TF Varlık Kiralama AŞ’nin 175 gün vadeli, ek satış ile 130 milyon TL değere ulaşan kira sertifikası, 26 Haziran'da yurt içi piyasaya sunuldu.

Halka arz yöntemiyle ihracı gerçekleştirilen 130 milyon lira tutarındaki kira sertifikasının satışının tamamlandığına ilişkin özel durum açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı. Açıklamada, "Şirketimizin, talep toplamasını 20-21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı, yönetim sözleşmesine dayalı, 130 milyon TL nominal değerdeki, 175 gün vadeli kira sertifikasına ilişkin satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleşmiştir." denildi.

Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, konuya ilişkin değerlendirmesinde, her ay gerçekleştirdikleri kira sertifikası işlemlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak, bu ihraçta da 90 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracını, yatırımcılardan gelen 183 milyon TL tutarlı yoğun talebin sonucu, ek satışla birlikte 130 milyon TL olarak başarıyla tamamladık. Yılın yarısını geride bırakırken 1,2 milyar TL'nin üzerinde elde ettiğimiz ihraç tutarıyla kira sertifikaları alanında yüksek finansmanla sektördeki söz sahipliğimizi sürdürmeye, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarımızı çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceğiz."

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Kira Sertifikası Halka ArzıTürkiye Finans
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