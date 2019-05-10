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Türkiye Finans'tan 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı

- Türkiye Finans, araç sahibi olmak isteyen müşterilerine 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı imkanı sunuyor

Türkiye Finans'tan 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, yüzde 1,61'den başlayan kâr oranıyla 60 aya kadar vade imkanı ve 3 ay ertelemeli taşıt finansmanı kampanyası başlattı.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre Türkiye Finans, faizsiz bankacılık prensibinden ödün vermeden taşıt sahibi olmak isteyen tüm müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yepyeni bir taşıt finansmanı kampanyası başlattı.

Avantajlı kâr oranlarıyla 3 ay taksit ertelemeli olarak sunulan taşıt finansmanı, 2'nci el ya da sıfır tüm araçlar için geçerli olacak.

Kampanya sayesinde, Türkiye Finans müşterileri, yüzde 1,61'den başlayan kâr oranlarından faydalanarak 60 aya varan vadelerle taşıt sahibi olabilecek. Esnek ödeme koşulları ile müşterilerine ödeme kolaylığı sunan kampanya 31 Mayıs 2019'a kadar devam edecek.

Türkiye genelindeki 308 şubesi ile hayatın her alanında, herkesin bankası olmaya devam eden Türkiye Finans, müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veren ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünleriyle hizmet vermeye devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Taşıt FinansmanıTürkiye Finans
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