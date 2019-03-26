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Türkiye Finans’tan 480 milyon liralık kira sertifikası ihracı

- Türkiye Finans, 19-20 Mart'ta talep toplaması yapılan 480 milyon lira değerinde, 91 gün vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi

Türkiye Finans’tan 480 milyon liralık kira sertifikası ihracı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, 19-20 Mart'ta talep toplaması yapılan 480 milyon lira değerinde, 91 gün vadeli kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bu işlem ile birlikte banka, 2019 yılının ilk çeyreğinde kira sertifikası ihraçlarında toplam 2 milyar liranın üzerinde bir hacme ulaştı.

Türkiye Finans'ın iştiraki olan TF Varlık Kiralama A.Ş'nin, yatırımcılardan gelen yoğun talebe istinaden 480 milyon lira değere ulaşan kira sertifikası ihracı, 22 Mart 2019'da 91 gün vadeli olarak yurt içi piyasaya sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Finans olarak mart ayında halka arz ettiğimiz 480 milyon lira değerindeki kira sertifikası ile sektörü yüksek finansmanla desteklemeye devam ediyoruz. Bu ay elde ettiğimiz ihraç miktarı ile sadece ilk çeyrekte 2 milyar liranın üzerinde değere ulaştık. Yüksek hacimli kira sertifikası ihraçlarımızla 2019 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz."


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