İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, müşterilerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere "Dert Çözen Finansman" desteği sunuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka müşterilerinin ihtiyaçlarına Dert Çözen Finansman ile destek oluyor.

Dert Çözen Finansman, müşterilerin eğitimden sağlığa kadar günlük yaşam içerisinde oluşan zaruri ihtiyaçlarını faizsiz bankacılık prensipleri çerçevesinde kolay ve hızlı bir şekilde karşılıyor.

Müşteriler, bu çözümü eğitimden sağlık harcamalarına, tadilat giderlerinden evlilik masraflarına kadar tüm ihtiyaçlarına finansman desteği sağlamak amacıyla kullanabiliyor. Katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden geliştirilen bu yeni ürün, ihtiyaçların vakit kaybetmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor.

Tüketiciler, destekten yararlanabilmek için en yakın Türkiye Finans şubesine giderek başvuru yapılabiliyor veya "ÇÖZÜM" yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik Numarası 2310'a mesaj gönderilebiliyor.



