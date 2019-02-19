Türkiye Finans'tan Osmaniyeli esnaf ve sanatkara destek

OSMANİYE (AA) - Türkiye Finans Katılım Bankası ile Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında esnafa indirimli ihtiyaç ve taşıt finansmanının yanı sıra kurumsal finansman desteği ve avantajlı bankacılık hizmetleri sunulması amacıyla protokol imzalandı.

Türkiye Finans Katılım Bankasından yapılan açıklamada, Osmaniyeli esnaf ve sanatkarların ekonomik kalkınmalarını desteklemek amacıyla Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile bir protokol imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, ülke ekonomisi için büyük öneme sahip işletmelerin katma değerlerini sürdürmeleri amacıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde benzer iş birliklerine girildiği belirtilerek, imzalanan protokolün düşük maliyetli finansman ve bankacılık hizmetlerini kapsadığı, bu sayede Osmaniyeli esnaf ve sanatkarın sektörel ve bölgesel kalkınmalarının destekleneceği kaydedildi.

İmzalanan protokolle esnaf ve sanatkarlara kurumsal finansman desteği ve avantajlı bankacılık hizmetlerinin sunulacağı vurgulanan açıklamada, üyelerin bankada açacakları hesaplarında ek avantajlı paylaşım puanlarının da uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, imzalanan protokolle ayrıca oda üyelerinin bireysel ihtiyaçlarının finanse edilebilmesi için avantajlı fiyatlardan yararlanabilecekleri, üyelerin 3 ay boyunca internet şubesi üzerinden yapacakları EFT ve havale gibi işlemlerden ücret alınmayacağı ve ilk 3 ay boyunca takasa verecekleri çekler için de herhangi bir ücret alınmayacağı ifade edildi.

Protokolün Türkiye Finans Perakende Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölge Satış Müdürü Mehmet Dingin, Osmaniye Şube Müdürü Ercan Taşkın ile Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Yalçın’ın katılımıyla ESOB binasında imzalandığı belirtilen açıklamada, Türkiye Finans Katılım Bankasının Türkiye genelindeki 306 şubesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve yenilikçi ürün ile hizmetler sunmaya devam edeceği kaydedildi.