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Türkiye Finans'tan toplu konut finansmanı

- 30 Haziran'a kadar devam eden kampanya kapsamında Türkiye Finans, anlaşmalı toplu konut projelerinden ev almak için başvuruda bulunan müşterilerine 120 aya kadar yüzde 0,99 kar oranı ile konut finansmanı sunuyor

Türkiye Finans'tan toplu konut finansmanı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans, ev sahibi olmak isteyen müşterilerini toplu konut finansmanı ile buluşturuyor.

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, banka, ev sahibi olmak isteyen müşterilerinin ihtiyaçlarını yepyeni bir konut finansmanı ile karşılıyor.

Anlaşmalı toplu konut projelerinden ev almak isteyen müşterilerine 120 aya kadar yüzde 0,99 kar oranıyla konut finansmanı sunan Türkiye Finans'ın yeni kampanyası 30 Haziran'a kadar devam edecek. Banka, müşterilerine konut değerinin yüzde 80'i oranında finansman olanağı sunuyor.

Türkiye Finans, "Hayata Katılım Bankası" stratejisi ile Türkiye genelindeki 306 şubesi ile müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeye ve onların hayatlarını kolaylaştıran yenilikçi ürünler sunmaya devam edecek.


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