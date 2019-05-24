"Türkiye 'fintech'te dev markalar çıkaracaktır"

ANKARA (AA) - SEFA ŞENGÜL - Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, "Fintech alanında, milyar dolar değerlemeye sahip yerli dev şirketlerin çıkmasını bekliyoruz." dedi.

"Fintech" olarak adlandırılan finansal teknoloji sektörü son dönemde hızla gelişiyor. Finansal hizmetleri iyileştirmek adına teknolojiden yararlanan yeni finans endüstrisini kapsayan fintech, dünyada müşterilerin hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Canko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fintech alanında Türkiye'deki yatırımların henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını ancak son yıllarda bu konuda önemli mesafe kaydedildiğini söyledi. Ülkenin yetenekli iş gücüne ve yapıcı bir finans sektörüne sahip olduğunu belirten Canko, gelecek yıllarda tablonun hızla değişerek fintech yatırımlarında da arzulanılan seviyeye ulaşılacağına inandığını bildirdi.

Türkiye'de güçlü bir bankacılık sektörü bulunduğunu kaydeden Canko, ülkenin, dünyanın örnek pazarlarından biri olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Fintech ekosisteminin sağlıklı büyümesi için son 2-3 yılda önemli adımlar atıldığını vurgulayan Canko, şöyle devam etti:

"Türkiye, bu çalışmaların devamını getirecek ve dünyanın önemli fintech merkezlerinden biri haline gelecektir. Yurt dışına açılan 'fintech'lerin sayısının artması ve Türkiye'den bu alanda milyar dolar değerlemeye sahip dev yerli şirketlerin çıkması da önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesini beklediğimiz gelişmeler arasında yer alıyor."

- Birçok alanda yaygınlaşıyor

Yeni teknolojilerin kapladığı alanın giderek büyümesiyle "fintech"lerin odaklandığı alanlardaki çeşitliliğin arttığına dikkati çeken Canko, blok zincir, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojilerle beraber kişisel finans yönetimi, robot danışmanlar, müşteri hizmetleri, dijital kimlik, sigorta gibi alanlarda da yeni çözümler geliştiren teknolojilerin arttığını ifade etti.

Canko, finansal teknoloji şirketlerinin önemli bir kısmının bireysel ödemelere odaklandığını, bunun yanında para transferi, kredi, varlık yönetimi, kurumlar arası ödemeler gibi başlıkların da finansal teknolojilerin kapsadığı ve çözümler ürettiği alanlar arasında bulunduğunu anlattı.

- "Bu alandaki iş birlikler potansiyeli açığa çıkaracak"

Türkiye'de fintech alanındaki potansiyelin açığa çıkabilmesi ve daha iyi kullanılabilmesi için 2016'da "FinTech İstanbul Platformu"nun kurulduğunu anımsatan Canko, "Türkiye'de fintech ekosisteminin büyümesi için çalışmalar yapan FinTech İstanbul Platformu, bu yıl küresel danışmanlık ve teknoloji devleri Ernst&Young, Mastercard ve Oracle'ın desteğini alarak gücünü artırdı. Ülkemizde bu alanda benzer iş birliklerinin sayısının çoğalması gerektiğine inanıyorum. Bu iş birlikleri, potansiyeli açığa çıkaracaktır." diye konuştu.

Türkiye'de dijital bankacılık müşterilerinin önemli bir kısmının artık mobil cihazları tercih ettiğini belirten Canko, mobilleşen dünyada yeni girişimlerin, bankalara tamamlayıcı ve destekleyici hizmetler sunan finansal teknolojiler olduğunu söyledi.



Canko, kripto paralar ve finansal teknolojilerin de birbirinden bağımsız olmadığını, blok zincirin, finans dünyası başta olmak üzere pek çok sektörü kökten değiştireceğine inandığını vurgulayarak, "Bu alanı daha yakından tanımak ve gelecekte uygun iş tanımlarını ve rolleri belirlemek üzere denemeler, kavram kanıtlama çalışmaları da yapılıyor." dedi.