Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı güven tazeledi

ANKARA (AA) - Türkiye Fırıncılar Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu'nda Halil İbrahim Balcı başkanlığa yeniden seçildi.



Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 50 oda temsilcilerinin ve 364 delegenin katıldığı 6. Olağan Genel Kurulu Green Park Otel'de yapıldı.

Balcı, burada yaptığı konuşmada, işyeri açma, un ve ekmek fiyatları gibi sorunları fırıncılar lehine çözdüklerini anlattı.

Yeni dönemde de fırıncıların sorunlarını çözmek için gerekli adımların atılacağının altını çizen Balcı, bu kapsamda tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan seçime tek başkan adayı olarak katılan Halil İbrahim Balcı başkanlığa yeniden getirildi.