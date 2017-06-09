Türkiye G20’de büyümedeki yerini koruyacak

ANKARA (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Ekonomik ve İşbirliği Kalkınma Örgütüne (OECD) göre, geçen yıl yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüyen Türkiye, bu yıl da G20 ülkeleri arasında en iyi performans gösteren ülkeler arasında yer alacak.

Haziran ayı OECD Ekonomik Görünüm Raporu'na göre örgüt, Türkiye için 2017 büyüme tahminini yüzde 3,3'ten 3,4’e yükseltti.

Buna göre, Orta Vadeli Program'da bu yıl yüzde 4,4 büyümesi öngörülen Türkiye, OECD tahmininde olduğu gibi yüzde 3,4 ile tamamlasa bile büyüme performansına göre 20 üye ülke içinde 4. sırada yer alacak.

OECD üyesi ülkeler arasında büyümede yüzde 7,3 ile Hindistan ilk sırada yer alacak. Bunu yüzde 6,6 ile dünyanın ikinci büyük ekonomine sahip Çin, yüzde 5,1 ile Endonezya ve 3,4 ile Türkiye izleyecek.

Kanada yüzde 2,8, Güney Kore yüzde 2,6, Arjantin ve Avustralya yüzde 2,5 büyüyecek. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya’nın da yüzde 2 büyümesi öngörülüyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi ABD yüzde 2,1, Meksika yüzde 1,9, Avro Bölgesi yüzde 1,8, Birleşik Krallık yüzde 1,6 ve Rusya ve Japonya ise yüzde 1,4 büyüme kaydedecek.

Avrupa’nın büyük ekonomilerinden Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 1 büyümesi tahmin ediliyor. Son aylarda ekonomisinde sorunlar baş gösteren Güney Afrika ekonomisinde yüzde 0,8 ve Brezilya da yüzde 0,7'lik artış yaşanması öngörülüyor.

Tahminlere göre OECD üyesi ülkelerin ortalama büyüme oranı bu yıl ve 2018 için yüzde 2,1 olacak.

OECD tahminine göre, G20’de 2018 büyüme sıralamasında ise başı yine yüzde 7,7 ile Hindistan çekecek. Bunu yüzde 6,4 ile Çin, yüzde 5,2 ile de Endonezya ve yüzde 3,5 Türkiye takip edecek.