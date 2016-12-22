Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Güral:

BURSA (AA) - Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, "Terör örgütlerinin artık vatandaştan destek göremediğini öğrendik. Vatandaştan destek almayan terörün sürmesi mümkün değildir. Bunlar kısa sürede barınacak, yaşayacak ve yer bulamayacaklar." dedi.

Güral, İnegöl Genç İşadamları Derneğince (İGİAD) ilçedeki bir otelde düzenlenen "Tecrübe paylaşımı" programında yaptığı konuşmada, terör belasının uzun zamandan beri Türkiye'de var olduğunu, Türk milletinin bütünleşmesiyle bu durumun aşılacağını söyledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden çok sayıda kişiyle buluşup onların tecrübelerini dinlediklerini dile getiren Güral, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin artık vatandaştan destek göremediğini öğrendik. Vatandaştan destek almayan terörün sürmesi mümkün değildir. Bunlar kısa sürede barınacak, yaşayacak ve yer bulamayacaklar. Yenileri örgüte katılamayacak ve terör bitecek. Bunu o bölgenin temsilcileri söylüyorsa buna önem vermeliyiz. Bu o bölgenin gerçeğidir. Terör belası bitecek. Yaşadığımız süreçte moralimiz bozuluyor, içimiz kan ağlıyor ama bizi bölemeyecekler, yıkamayacaklar."

Güçlü bir Türkiye'yi hiçbir ülkenin istemediğine dikkati çeken Güral, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye dış dünyadan gelen birtakım etkenler de var. Çok doğal karşılıyorum. Güçlü bir Türkiye'yi hiçbir ülke istemez. Sahip olduğumuz değerlere bakıyoruz, bizim genç nüfus potansiyelimiz hiçbir ülkede yok. Sayımız artıyor ve yaş ortalamamız düşüyor. Avrupa ülkelerinde hem nüfus düşüyor hem yaş oranı artıyor. Büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin Avrupa'yı rahatsız etmesi kaçınılmaz. Ama bilsinler ki daha çok üzülecekler. Bizler daha fazla çalışacağız. Bu ülkeyi gittiği en iyi yere kadar götüreceğiz. İhtiyacımız olan tek şey bir olmak, beraber olmak, birbirimize sarılmaktır."





