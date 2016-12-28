Türkiye-Gine İş Forumu

İSTANBUL (AA) - Gine Kamu Özel Sektör İşbirliği ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı İbrahima Kassory Fofana, "Biz Gine'yi yükselen bir ülke yapmak istiyoruz. Bu macerada, Türkiye’nin de birinci ortaklarımızdan birisi olmasını istiyoruz." dedi.

Fofana, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye Gine İş Forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gine arasındaki ilişkinin çok özel olduğunu söyledi.

Türkiye-Gine İş Forumunun amacının yabancı yatırımcıları desteklemek olduğunu aktaran Fofana, bu forumun ayrıca rekabet avantajlarının öne çıkarılması ve stratejik ortaklıkların geliştirilmesi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Fofana, forumda 100’den fazla özel sektör temsilcisinin yer aldığını ve hepsinin ortaklık ve büyük yatırım peşinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin ekonomi modelini KOBİ’leri geliştirme üzerine kurduğunu, Gine Cumhurbaşkanının da çift haneli büyüme için Türkiye’yi örnek aldığını anlatan Fofana, uzun vadede Gine ekonomisinin rekabetçiliğinin artacağına dikkati çekti.

Fofana, Gine’nin 6 komşu ülkesi olduğunu, bu nedenle ülkenin bir merkez olarak görülebileceğini söyledi.

Gine’nin iddialı yatırımcılar için özellikle Afrika pazarına girmek isteyenler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Fofana, “Biz Gine'yi yükselen bir ülke yapmak istiyoruz. Bu macerada, Türkiye’nin de birinci ortaklarımızdan birisi olmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.





- "Sahraaltı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi"





DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin ilk aşamada 250 milyon dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirterek, "Türkiye-Gine İş Konseyini kurmakla sadece iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmeye çalışmayacağız, aynı zamanda bilhassa çevre ülkelerle ilişkileri de geliştirmeye gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Vardan, DEİK bünyesinde “Sahraaltı Afrika Enerji Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesini” başlattıklarını ifade ederek, "Bu projemizi 2017 yılında Afrikalı ortaklarımızla uygulamaya sokacağız. Türkiye’nin teknik birikimi ile Afrika’nın yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek elektrik üretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle Afrika’da yaşayan insanların refahının ve Afrika ekonomilerinin rekabet gücünün artacağını düşünüyoruz." dedi.





- "Türk şirketleri ile çalışmaya hazırız"





Gine Girişimciler ve İşverenler Konfederasyonu (CPEG) Başkanı Hadja Aissatou Gnouma Traore, Gine ve Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü içinde en iyi ticari ortamlara sahip ülkeler olarak geçtiğini söyledi.

İş ortamı çerçevesinde Türkiye'nin Avrupa’ya açılırken, Gine’nin de Afrika ülkeleriyle olan mevzuatlarını iyileştirdiğini ve ticaretini artırdığını aktaran Traore, “Sizlerin hizmetinizdeyiz, Türk şirketleri ile çalışmaya hazırız.” diye konuştu.

Gine Özel Yatırımlar Teşvik Ajansı (APIP) Genel Direktörü Gabriel Curtis, Gine’de şirket kuruluşlarına yönelik ciddi teşvikler verildiğini söyledi.

Şu anda özel sektöre destek olacak bir fon kurduklarının bilgisini veren Curtis, önceliği madene verdiklerini ama diğer sektörler için de çalışmalar yürüteceklerini dile getirdi.

Curtis, Gine’de hükümetin çok iddialı bir kalkınma planı hazırladığını, 5 sektörü kaldıraç olarak kullanacaklarını kaydetti.

Gine’nin Afrika’nın su havzası olarak görüldüğünü belirten Curtis, her yıl kullanabilecekleri 400 milyar metreküp suları olduğunu ifade etti.

Curtis, tarımın ülkenin büyümesinde önemli bir faktör olduğuna işaret ederek, “Tarım alanında yatırımları teşvik etmek istiyoruz. Gıdaya yapılacak yatırımlar, Türk yatırımcıların ilgisini çekebilir.” diye konuştu.

Gine’nin yüz ölçümünün neredeyse tamamının maden açısından ciddi bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Curtis, ülkenin 30 milyon karat elmas potansiyeli olduğunun altını çizdi.

Forumda DEİK Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı Burak Gören de Türkiye’nin Gine ve Afrika için bir şans olduğunu belirterek, iki ülkenin 250 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasını umduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi. İş Forumu, ikili görüşmelerin ardından sona erecek.