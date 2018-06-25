İSTANBUL (AA) - Dünya Erdemli Sanayici ve İş Adamları Derneği (DERSİAD) Genel Başkanı Mustafa Çınar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milli iradenin tecelli ettiğini belirterek, "Türkiye halkının irfanı ve feraseti kazandı." ifadesini kullandı.

Seçim sonucu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Çınar, Cumhur İttifakı'nı ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destansı zaferinden dolayı tebrik ettiklerini kaydetti.

Çınar, seçim sonucunun Türk milleti ve tüm mazlum milletler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemiz içerisinde özellikle ırk, mezhep ve ideoloji esasına dayalı ayrışma ve kamplaşma yıllardır empoze edilmek isteniyor. Maalesef ki özellikle muhalefet partilerinin bu kamplaşmayı benimsemiş olması tedirgin ediyor. Bu anlamda yeni sistem ile Cumhurbaşkanımıza ve parlamentomuza büyük görevler düşüyor. Halkımızın seçime teveccühü ve nihayetinde iradesi, çatışma ve ayrışmayı kesinlikle kabul etmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye halkının irfanı ve ferasetinin kazandığına işaret eden Çınar, "Güçlü bir Türkiye'nin ancak güçlü ve dirayetli bir liderlikle olabileceğinin idrakinde olan milletimiz, ilk tur oylamada cumhurbaşkanını seçmiş ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yine, geçtiğimiz dönem gerçekleşen anayasa değişikliği ile yürütmenin tüm yetkileri ile donatarak kendisine lider olarak belirlemiştir. DERSİAD olarak biz de milletimizin Cumhur İttifakı'na olan teveccühünü ve tercihini destekliyor, bu sonucu ülkemizin tam bağımsızlığı ve dünyanın mazlum coğrafyalarına umut taşıması açısından çok kıymetli buluyoruz." yorumunu yaptı.





- "Emperyal güçlerin sömürgesi artık son bulacak"





Mustafa Çınar, başarılı ve istikrarlı 16 yıllık yürüyüşün, daha fazla gayret ile devam edeceğinden şüphelerinin olmadığını belirterek, "İş dünyası olarak, istikrarın devam ediyor olması bizleri çok memnun etti. Tüm dünyaya örnek olabilecek bir 'Güçlü Türkiye' tesis edileceğine inancımız tam. Ekonomik politikaların gerçekçi ve makroekonomik dengeleri güçlendirici olması ve özellikle olası israf ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi beklentimizdir." ifadelerini kullandı.

Çınar, şunları kaydetti:

"Özellikle coğrafyamızda son yüz yıldır kan ve gözyaşı hiç dinmemiş olup, modern emperyal güçlerin sömürüsü altındaki kıtaların mazlumiyeti en ağır şekilde sürmüştür. Batı ve ABD gibi uluslararası politika geliştiren ve kendisini insan hakları ve demokrasi havarisi olarak gören devletlerin ve bu devletlerin piyonu durumundaki örgütlerin dünyaya sunabilecekleri huzur ve güven bulunmamaktadır. Yürüttükleri politika ile uyguladıkları işgal ve sömürge düzeni ile nihayetinde kaos ve savaştan başka bir sonuca ulaşılamamaktadır. Ancak kendi ülkelerinin ferahı için dünyanın dört bir yanını ateşe atmakta herhangi bir beis de görmemektedirler. Bu halde yeni bir düzen ve yeni bir söze ihtiyaç bulunmaktadır. Bu düzenin de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesi ile, 'Dünya beşten büyüktür' sözü ile ilk merhalesi kat edilmiştir."

