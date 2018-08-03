"Türkiye-Hollanda ilişkilerinin düzelme aşamasına girmesi önemli"

İSTANBUL (AA) - Hollanda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) şubeleri, son yıllarda yıpranan ilişkilerin, iki devletin de iyi niyet göstermesi neticesinde tekrar düzelme aşamasına girmesi ve Ankara ile Lahey büyükelçilerinin en kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda varılan uzlaşmanın büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Hollanda MÜSİAD şubeleri adına, Utrecht Şube Başkanı Ali Köklü, Den Haag Şube Başkanı Hamza Çelik, Rotterdam Şube Başkanı Mustafa Duyar ve Amsterdam Şube Başkanı Ümit Akbulut, Türkiye ile Hollanda arasında normalleşme sürecine giren siyasi ilişkiler ile ilgili ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, MÜSİAD Hollanda şubeleri adına, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesine dair atılan olumlu adımların memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Son yıllarda yıpranan ilişkilerin, iki devletin de iyi niyet göstermesi neticesinde tekrar düzelme aşamasına girmesi ve Ankara ile Lahey büyükelçilerinin en kısa sürede görevlerine başlamaları konusunda varılan uzlaşma, büyük bir önem taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Hollanda ve Türkiye arasındaki iki taraflı ilişkilerin, 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ilişkiler neticesinde ciddi bir dostluk bağı oluşmuştur. Aynı zamanda güçlü askeri, ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin de geliştiği vakidir. NATO ortaklığının yanı sıra Hollanda’nın Türkiye’de 25, Türkiye’nin ise Hollanda’da 9,2 milyar dolarlık bir yatırımı bulunmaktadır. Hollanda’nın Türkiye’de faaliyet gösteren şirket sayısı 2 bin 500’ü aşmış ve böylelikle Almanya ve İngiltere’den sonra üçüncü sıraya yükselmiştir. Diğer taraftan Hollanda’daki Türk girişimcilerin sayısı ise 23 bine ulaşmıştır.

Türkiye, geçtiğimiz yıl 900 bin Hollanda vatandaşını turist olarak ağırlamışken, Hollanda’da mukim Türklerin sayısı ise 450 bini aşmıştır. Bu bağlamda, Türkiye ve Hollanda’nın siyasi ve ticari ilişkilerini daha rasyonel bir seviyede yürütmeleri gerektiğini ve hatta daha ileri seviyelere taşınması gerektiğine inanmaktayız. MÜSİAD olarak temennimiz, atılan bu dostane adımların kalıcılığının sağlanması ve tüm STK’larımızın bu süreçte yapıcı ve aktif bir rol oynamasıdır."



Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD'ın Hollanda'da ticari diplomasiye yönelik etkin bir faaliyet yürüttüğünü belirterek, Hollanda ile tarihi süreç içerisinde oldukça yakın ilişkiler kurulduğunu, MÜSİAD olarak, sekteye uğrayan ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.