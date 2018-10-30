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"Türkiye için en kötüsü geride kaldı"

- BBVA Üst Finans Yöneticisi Jaime Saenz de Tejada: - "Türkiye'nin son aylarda doğru şeyleri yaptığını düşünüyorum" - "Yeni ekonomik program, cari açığı ve enflasyonu kontrol altında tutma imkanı tanıyacak büyüme hedeflerini ortaya koyuyor" - "Büyük olasılıkla Türkiye için en kötüsü geride kaldı"

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LONDRA (AA) - Merkezi İspanya'da bulunan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) Üst Finans Yöneticisi (CFO) Jaime Saenz de Tejada, Türkiye'nin son aylarda doğru şeyleri yaptığını düşündüğünü ifade ederek, "Yeni ekonomik program, cari açığı ve enflasyonu kontrol altında tutma imkanı tanıyacak büyüme hedeflerini ortaya koyuyor." dedi.

Bloomberg International TV’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Tejada, Türkiye’nin son dönemde ekonomide yaşananlar karşısında bir kez daha direncini gösterdiğini kaydetti.

Tejada, "Türkiye’nin son aylarda doğru şeyleri yaptığını düşünüyorum. Yeni ekonomik program, cari açığı ve enflasyonu kontrol altında tutma imkanı tanıyacak büyüme hedeflerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Rahip Brunson'un serbest kalmasının ardından ABD ile ilişkilerin iyileşmeye başladığını kaydeden Tejada, "Bu, sanıyorum bize, geleceğe ilişkin daha iyimser olma imkanı tanıyor. Türkiye’de en geniş sermaye oranlarına sahibiz. Likidite tamponları son derece güçlü. Bu da teminatımızı artırma imkanı tanıyor. Büyük olasılıkla Türkiye için en kötüsü geride kaldı." şeklinde konuştu.

BBVA’nın ana ortağı olduğu Garanti Bankası'nın performansının da son derece iyi olduğuna işaret eden Tejada, "Türkiye’de çok iyi bir bankaya sahibiz." dedi.

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