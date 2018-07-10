Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi TurkishTime dünya HacknBreak tüketici
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor
Ticaret savaşı ABD'yi vuracak
Savaş ABD'yi vuracak
KOSGEB sınırları aştı
KOSGEB sınırları aştı
EPDK 15 lisans verdi
15 şirkete lisans verdi
Corolla avantajlı
Her zaman avantajlı

"Türkiye için öncelik tarım olmalı"

- TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki reformlar bu amaca yönelik olarak planlanmalıdır"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarıma öncelik verilmesini isteyerek, "Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki reformlar bu amaca yönelik planlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin imkan, potansiyel ve kabiliyetleriyle, yetişmiş insan gücüyle, ekonomisiyle, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle büyük bir ülke olduğunu ancak çeşitli konularda çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirtti.

Bu sorunları rahatlıkla çözecek imkanların olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin artık asıl gündemi olan tarıma, sanayiye, istihdama, ihracata, eğitime, kalkınmaya yoğunlaşması ve yapısal sorunlarını ortaya koyacağı reformlarla çözmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, gıda ve tarımın sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için de öncelik tarım olmalıdır. Tarımda olağanüstü potansiyele sahip ülkemiz, bu potansiyeli harekete geçirebilirse, sadece ülkeyi beslemekle kalmaz, içinde bulunduğu bölgenin gıda açığının büyük bölümünü rahatlıkla kapatabilir. Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki reformlar bu amaca yönelik olarak planlanmalıdır. Sektörün bütün paydaşları bu amaç doğrultusunda omuz omuza vermeli ve gayret göstermelidir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
şemsi BayraktarTürkiye Ziraat Odaları BirliğiTZOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5