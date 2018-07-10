"Türkiye için öncelik tarım olmalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarıma öncelik verilmesini isteyerek, "Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki reformlar bu amaca yönelik planlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin imkan, potansiyel ve kabiliyetleriyle, yetişmiş insan gücüyle, ekonomisiyle, stratejik konumuyla, güçlü ordusuyla, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle büyük bir ülke olduğunu ancak çeşitli konularda çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirtti.

Bu sorunları rahatlıkla çözecek imkanların olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin artık asıl gündemi olan tarıma, sanayiye, istihdama, ihracata, eğitime, kalkınmaya yoğunlaşması ve yapısal sorunlarını ortaya koyacağı reformlarla çözmesi gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, gıda ve tarımın sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için de öncelik tarım olmalıdır. Tarımda olağanüstü potansiyele sahip ülkemiz, bu potansiyeli harekete geçirebilirse, sadece ülkeyi beslemekle kalmaz, içinde bulunduğu bölgenin gıda açığının büyük bölümünü rahatlıkla kapatabilir. Yapısal sorunlarımızı çözer, tarımı daha fazla desteklersek, tarım ve gıda ihracatımızı zorlanmadan 40-50 milyar dolara çıkarabilir, milyonlarca insanımıza yeni iş olanakları sağlayabiliriz. Yeni dönemdeki reformlar bu amaca yönelik olarak planlanmalıdır. Sektörün bütün paydaşları bu amaç doğrultusunda omuz omuza vermeli ve gayret göstermelidir."