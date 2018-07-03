Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Gülle dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) başkanlığına seçilen İsmail Gülle, görevi Mehmet Büyükekşi'den devraldı.

30 Haziran'da yapılan TİM seçimlerin ardından başkanlık için devir teslim töreni TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. TİM Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle, görevi Mehmet Büyükekşi’den devraldı.



Törende konuşan TİM’in yeni Başkanı Gülle, ihracatçıların çok önemli, vizyon ve misyonu olan bir aile olduğunu belirterek ihracat ailesinin bu ülke için çok büyük görevleri olduğunu vurguladı.



Gülle, “Bu ülkenin kişi başı geliri artacak, zenginleşecek ve yeni rekorlar kıracaksak bunu ihracatçılar yapacak. Biz de bu sorumluluk çerçevesinde çalıştık. Yeni dönemde de bu ciddiyetle çalışacağız.” diye konuştu.



İhracatçıların karşılaştığı sorunları bildiklerini ifade eden Gülle, “Bu yükü tek başına değil ihracatçılarla beraber taşımak üzere devraldım. Hepiniz bu işi en iyi bilensiniz. Bana düşen görev koordinasyonu sağlamak ve ekip olarak çalışmak.” dedi.







- “Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır işler yapacağız”





Ortaya koydukları çalışmalar ve hedeflerle delegenin yüreğine dokunduklarını bu sayede TİM Başkanlığı görevine seçildiğini vurgulayan Gülle, seçimlerde kimsenin kaybetmediğine söyledi.



Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Diğer başkan adaylarının hedef ve projelerini bir kenara atamayız. Biz bu seçime girerken ‘kazanan ihracatçı olacak’ dedik. Kavganın, çekişmenin kimseye faydası yok. Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır işler yapacağız. Tarihi bir görev üstleneceğiz. Bunun bilinci içindeyiz. Ben en uzaktaki delegemin, en küçük ve en büyük ihracatçının yanında olacağım. Onları dinleyeceğim ve sesi olacağım. Bu enerjiyi birbirimize vermemiz lazım.”







- “Atıl enerjiyi harekete geçireceğiz”





“Nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen kişinin nerede olduğunun önemli yok” ifadesini kullanan Gülle, TİM’de iletişim ve koordinasyonu ileriye taşıyacaklarını bildirdi.

Gülle, “Hiç kimse kendini bu ailenin dışında hissetmesin. TİM Meclisi’ni çalıştıracağız. Tüm delegelerimizi dinleyeceğiz. Onları bu ailenin büyüklüğünü ve gücünü hissettireceğiz. Onları paydaş yaparak atıl enerjiyi daha çok harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar tüm TİM başkanlarının önemli görevler yaptığını belirten Gülle, kendilerinin de yeni dönemde bu başarıları daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.



Bundan böyle Türkiye’nin bütün sektörleri adına konuşacağını, tüm sektörlere aynı mesafede olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

“Bir sektöre diğerinden daha fazla zaman ayırma lüksümüz yok. 24 Haziran seçimleri ile yeni yönetim sistemi hayata geçti. Bu durum bizi de sorumlu yapıyor. TİM’i yeni sisteme uygun hale getirip, değiştirmeli ve geliştirmeliyiz. Böyle bir dönemde ihracat ailesinin beni yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Biz makamı küçülteceğiz hizmeti büyüteceğiz. Bunu da birlikte yapacağız.”





- “Gülle aldığı bayrağı daha ileriye götürecek”





Mehmet Büyükekşi de meslek örgütleri ile ilgili çalışmaya 1991 yılında başladığını anlattı.

Zaman içinde farklı dernek ve birliklerde görev yaptıktan sonra 2008-2018'de TİM Başkanlığı görevini yürüttüğünü aktaran Büyükekşi, bugün gerçekleştiren devir teslim törenini bir bayrak değişimi olarak gördüğünü söyledi.

Büyükekşi, “TİM siyasi bir görüşe ait kurum değildir. Burası sektörel mesleki ve ihracatçıların çıkarlarını sağlayan bir kurumdur. Önemli olan ihracatın ve ihracatçının kazanması” dedi. İsmail Gülle’nin aldığı bayrağı daha da ileriye götüreceğine inandığını kaydeden Büyükekşi, yeni dönemde ihracatın Türkiye açısından daha önemli hale geleceğini vurguladı. Büyükekşi, “Cari açığın ve yükselen enflasyonun panzehiri ihracat ve turizmdir. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar ardık daha önemli” şeklinde konuştu.



Mehmet Büyükekşi, TİM Başkanlığı’na seçilen İsmail Gülle’nin yakasına TİM rozeti taktı. Tören, aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

